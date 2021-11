Review: Le chiffon de polissage d’Apple est la nouvelle norme d’or pour le nettoyage des appareils

Lorsque l’événement Apple « Unleashed » s’est terminé il y a quelques semaines, la première chose que j’ai faite a été de me rendre à l’Apple Store pour voir si de nouveaux accessoires non annoncés avaient été ajoutés. Effectivement, une poignée de nouveaux l’étaient. Mais un seul d’entre eux s’est démarqué : le chiffon à polir. Il a pris le monde d’assaut, à tel point qu’il est en rupture de stock jusqu’à près de 12 semaines. Heureusement, j’ai pu mettre la main sur un et je l’ai utilisé rigoureusement au cours de la semaine dernière.

Expérience de déballage

Commençons par l’expérience de déballage. Le chiffon de polissage Apple est livré dans une fine boîte blanche, comme vous pouvez vous y attendre. Mais contrairement aux autres accessoires Apple, cette box est un peu différente. Il s’ouvre comme une enveloppe, laissant apparaître le chiffon de polissage joliment replié derrière une lèvre. C’est une large boîte pour ce qu’est ce produit, mais lorsque vous l’ouvrez, vous comprenez instantanément pourquoi. Apple ne veut pas de plis ni de marques de plis sur le tissu hors de la boîte, et ils l’ont donc soigneusement plié en forme de larme pour éviter toute marque.

Entre chaque côté du tissu se trouve un petit morceau de papier qui explique comment l’utiliser. La carte d’Apple à l’intérieur indique qu’elle est « sûre pour une utilisation sur tous les écrans et surfaces Apple. Pour le nettoyage peu fréquent des taches difficiles à éliminer sur le verre nano-texturé, une solution d’alcool isopropylique (IPA) à 70 % peut être utilisée. »

Compatibilité des appareils

La liste sur Apple.com présente même chaque produit avec lequel ils pensent qu’il est compatible. Étonnamment, il y a cependant plusieurs omissions. Par exemple, Apple affirme que le chiffon de polissage n’est compatible qu’à partir de l’iPhone SE de première génération, de l’iPad mini de première génération et de l’iPod touch de cinquième génération. Même le plus ancien Mac dont ils disent qu’il est compatible ne date que de 2015. On se demande si les matériaux sélectionnés pour le tissu seraient trop abrasifs ou nocifs d’une manière ou d’une autre pour les anciennes formulations de verre d’Apple. Heureusement, le chiffon de polissage est également compatible avec les appareils non Apple. J’ai pu nettoyer les taches de mon Pixel 6 rapidement et efficacement.

Conception et matériaux

Le chiffon de polissage d’Apple est fabriqué à partir d’un «matériau doux et non abrasif», mais la société ne précise pas de quel matériau il s’agit. Les experts d’iFixit pensent que le matériau est la même microfibre qui recouvre la Smart Cover de l’iPad. Une autre référence serait les housses de clavier en Alcantara de Microsoft, mais légèrement plus douces.

Sur le devant du tissu se trouve un logo Apple en relief. C’est subtil mais typiquement Apple. Il est placé dans le coin inférieur droit, il reste donc à l’écart mais vous rappelle toujours qu’il s’agit du tissu premium d’Apple.

Il y a un mince bord gris clair qui entoure le périmètre du tissu, maintenant deux morceaux de matériau non abrasif ensemble. Le matériau est juste assez épais pour se sentir haut de gamme, mais toujours assez fin pour se sentir comme un produit Apple.

Nettoyer le chiffon

Je recommanderais d’être prudent avec le chiffon de polissage Apple. La couleur gris clair peut facilement devenir très sale si elle est utilisée pour nettoyer des liquides ou d’autres types de marques qui peuvent avoir été laissées par la nourriture. Si vous faites cela et que vous en voulez un nouveau, bonne chance pour en trouver un jusqu’en 2022.

On ne sait pas actuellement s’il existe des moyens sûrs de nettoyer le chiffon de polissage. Il est certainement possible qu’il puisse être lavé à la main ou jeté dans une machine à laver. Mais comme nous ne savons pas trop de quoi il est fait, j’éviterais d’essayer quelque chose de trop fou.

Comment ça se compare

Le chiffon d’Apple est plus beau que n’importe quel autre que j’ai utilisé. En fait, c’est encore plus beau que n’importe lequel des chiffons qu’Apple a livrés avec certains appareils dans le passé, comme celui fourni avec l’iPhone d’origine. Mais la société livre actuellement un chiffon avec le Pro Display XDR et l’iMac à nano-texture 27 pouces, destiné à des cas d’utilisation spécifiques. Il semble que le nouveau tissu soit presque identique à celui emballé avec ces machines, mais nous ne sommes pas sûrs à 100 %.

Accessoires recommandés

Apple recommande une poignée d’accessoires à associer au chiffon de polissage. Le premier est le kit de roues Mac Pro. Les roues d’Apple sont assez brillantes et en acier inoxydable, donc un chiffon de polissage est quelque chose que vous devriez avoir à portée de main si vous voulez les garder parfaitement propres. Les autres accessoires qu’Apple vous recommande d’associer au chiffon incluent le kit pieds Mac Pro, le support Pro et les AirPods Pro.

Et après

Nous espérons certainement qu’Apple continuera à innover dans cette catégorie. Ce serait formidable de les voir expédier des chiffons de polissage dans d’autres couleurs, comme le gris sidéral ou le sable rose. Comme AirTag, ils pourraient même en expédier un paquet. Nous devrons simplement attendre et voir ce que 2022 réserve au chiffon de polissage Apple.

Le chiffon de polissage d’Apple est au prix de 19,00 $ et est vendu à la fois dans les magasins de détail Apple et sur Apple.com.

