Review: Le nouveau BoostCharge Pro de Belkin est-il le chargeur MagSafe 3-en-1 ultime pour les utilisateurs Apple?

Le mois dernier, Belkin a dévoilé son chargeur sans fil BoostCharge Pro 3-en-1 avec MagSafe. Avec la prise en charge de la charge rapide Apple Watch Series 7, une charge de 15 W via MagSafe et une conception de pad Qi parfaitement adaptée aux AirPod, cela pourrait être le meilleur chargeur multi-appareils du marché pour les fans d’Apple…

Le nouveau chargeur sans fil 3-en-1 de Belkin avec MagSafe présente un design rectangulaire étroit. Sur le côté droit, vous trouverez un chargeur MagSafe intégré qui peut recharger votre iPhone 12 ou iPhone 13 à 15W de puissance. Vous trouverez également un chargeur Qi séparé pour vos AirPod au milieu.

Cet emplacement de chargement Qi central a été clairement conçu pour les AirPod et dispose d’un petit indicateur LED. C’est assez petit, mais vous pourrez peut-être charger un autre appareil compatible Qi en l’utilisant si vous vous trouvez dans un pincement. Gardez à l’esprit, cependant, que le chargeur Qi est limité à seulement 5 W de puissance.

Le fait que le point de charge de votre iPhone soit compatible MagSafe (et essentiellement juste une rondelle MagSafe intégrée dans la conception) est très pratique. Cela signifie que vous n’avez pas à tâtonner pour trouver l’alignement parfait. Votre iPhone 12 ou iPhone 13 s’alignera parfaitement avec les aimants, et il y a beaucoup de place même pour le plus grand iPhone 13 Pro Max.

Enfin, et peut-être plus particulièrement, vous trouverez une rondelle de chargement Apple Watch intégrée à l’extrême gauche du BoostCharge Pro. Ce chargeur Apple Watch peut être posé à plat ou surélevé selon le bracelet que vous utilisez et si vous souhaitez ou non utiliser le mode Table de nuit.

En plus de sa conception polyvalente, la rondelle de charge Apple Watch prend également en charge la charge rapide. Apple dit qu’avec une charge rapide, le niveau de la batterie de votre Apple Watch Series 7 peut passer de 0 à 80 % en 45 minutes environ. J’ai trouvé cela à peu près précis dans mes tests.

Un autre avantage du Belkin BoostCharge Pro est qu’il est livré avec un adaptateur secteur 40 W dédié dans la boîte. Cela signifie qu’un seul câble est utilisé pour alimenter les trois points de charge et que vous n’avez rien d’autre à acheter. Il s’agit d’un différenciateur majeur par rapport au MagSafe Duo d’Apple, qui n’est pas livré avec un adaptateur secteur dans la boîte.

Ma plus grande plainte avec le Belkin BoostCharge Pro est le matériau dont il est fait. C’est un matériau doux semblable à un tissu qui a l’air bien, mais qui est malheureusement un aimant total pour la poussière, les liens et les poils de chien. Comme vous pouvez le voir sur les images, j’ai testé le BoostCharge Pro en noir, et bien que Belkin le vende également en blanc, je ne peux pas attester s’il est plus ou moins enclin à attirer la poussière.

La conception du BoostCharge Pro est également relativement encombrante et lourde. Ce n’est pas grave si vous prévoyez de l’utiliser sur votre table de chevet ou votre bureau, mais que vous souhaitez voyager avec. Cela étant dit, la conception lourde et robuste donne au BoostCharge Pro une impression de qualité supérieure. Cela aide également lorsque vous devez détacher votre iPhone de la rondelle MagSafe.

Conclure

À 149,99 $, le BoostCharge Pro 3-en-1 est l’une des meilleures options sur le marché aujourd’hui pour les fans d’Apple, surtout si vous avez la nouvelle Apple Watch Series 7. Bien que sa conception signifie qu’il n’est pas très propice aux voyages, il fait un excellente charge de chevet pour votre iPhone, Apple Watch et AirPods.

Si vous cherchez quelque chose d’un peu plus adapté aux voyages, j’ai déjà écrit à quel point je suis un grand fan du MagSafe Duo. Il est cher et n’a pas de point de charge Qi séparé, mais sa conception pliable est très agréable pour les voyages.

Vous pouvez commander le chargeur sans fil BoostCharge Pro 3-en-1 avec MagSafe sur le site Web de Belkin aujourd’hui et la société indique que votre commande sera expédiée ce mois-ci ou en janvier.

