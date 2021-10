Review: Le portefeuille MagSafe mis à jour d’Apple est visuellement identique mais cache de merveilleuses nouvelles fonctionnalités

in

J’ai adoré le portefeuille MagSafe original qu’Apple a présenté l’année dernière aux côtés de l’iPhone 12, mais il manquait quelque chose d’évident : trouver ma compatibilité. Quelque chose comme un portefeuille, en particulier celui qui se colle à l’arrière d’un téléphone que vous glissez dans et hors d’une poche, a besoin d’une sorte de sécurité intégrée au cas où il se perdrait. Auparavant, vous ne pouviez rien faire. Mais le nouveau portefeuille MagSafe introduit aux côtés de l’iPhone 13 répond à ces préoccupations et aide à justifier son prix élevé.

Alors que les nouveaux portefeuilles MagSafe ont la même apparence que les précédents, ils agissent différemment lorsqu’ils sont connectés à un iPhone. Outre les nouvelles couleurs pour l’automne, le portefeuille s’associe désormais à votre iPhone, un peu comme les AirPod ou une Apple Watch. Lorsque vous en attachez un à votre iPhone pour la première fois, il lance la carte modale blanche désormais traditionnelle vous demandant d’associer l’accessoire. Cette fois, il montre un graphique de portefeuille en rotation correspondant à celui que vous avez acheté. Il vous demandera si vous souhaitez utiliser Find My, puis vous partirez pour les courses.

Une fois que le portefeuille est couplé à votre iPhone, il vous avertira automatiquement chaque fois que le portefeuille est supprimé. Juste sur l’écran de verrouillage, vous verrez la dernière adresse à laquelle elle était présente et l’heure du détachement. Vous pouvez même voir le portefeuille dans l’application Find My. Il peut vous donner des indications vers son dernier emplacement comme un AirTag, bien que sans aucune sorte de fonctionnalités de proximité.

Si vous le souhaitez, vous pouvez activer « afficher le numéro de téléphone » qui donnera à toute autre personne qui attache le portefeuille à son iPhone une notification avec votre numéro de téléphone. Cette personne qui a trouvé votre portefeuille peut alors vous contacter directement. Cela ressemble beaucoup à la façon dont un AirTag peut afficher vos informations de contact lorsqu’il est trouvé. Contrairement à un AirTag, le portefeuille MagSafe apparaît dans la section « appareils » de Find My. Il n’est pas considéré comme un « élément » mais est plutôt traité comme un AirPod.

J’ai couru dans New York toute la semaine et mon téléphone m’a systématiquement averti à chaque fois que je retirais le portefeuille pour faire un achat avec une carte ou montrer ma pièce d’identité. Les adresses auxquelles Find My attribue chaque fois que le portefeuille est supprimé sont également très précises. Ce ne sont pas des suppositions approximatives, elles sont presque exactement correctes à chaque fois. À quelques reprises seulement, le portefeuille a enregistré une adresse à côté ou de l’autre côté de la rue.

L’inconvénient évident de ce portefeuille est qu’il n’est pas traçable comme un AirTag. J’aimerais vraiment qu’Apple intègre la technologie AirTag dans le portefeuille afin que vous puissiez utiliser les fonctionnalités de proximité et voir un emplacement précis et cohérent. Avec la mise en œuvre actuelle, si votre portefeuille est volé, il ne vous reviendra probablement jamais. Les fonctionnalités Find My du nouveau portefeuille MagSafe sont conçues lorsque vous perdre ou oublier ça, pas quand quelqu’un le vole.

Les nouveaux portefeuilles MagSafe sont disponibles dès maintenant en magasin et en ligne. Ils sont toujours à 59 $ et se déclinent en 5 nouvelles couleurs : brun doré, cerise noire, vert séquoia, minuit et glycine. Les nouveaux portefeuilles sont compatibles avec tous les iPhones MagSafe, y compris la série 12.

