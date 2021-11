Review: Lutron Aurora résout le plus gros problème avec les ampoules intelligentes Philips Hue [U]

Les ampoules Philips Hue sont l’un des moyens les plus simples de donner à vos luminaires existants des capacités de maison intelligente, notamment via la plate-forme HomeKit d’Apple. Le problème avec les interrupteurs Philips Hue est que chaque fois qu’un interrupteur mural est éteint, les lumières intelligentes ne répondent plus. Le gradateur Lutron Aurora est un moyen simple mais ingénieux de résoudre ce problème.

Mise à jour 29 novembre 2021: Depuis que j’ai initialement publié cette critique, j’ai continué à ajouter à ma configuration Lutron Aurora. Je peux également garantir leur fiabilité à long terme. Ils jouent désormais un rôle crucial dans la mise en œuvre de ma maison intelligente. Je souhaite qu’ils fonctionnent au-delà des accessoires Philips Hue, mais à part cela, j’ai très peu de reproches.

Le Lutron Aurora est également fortement réduit pour le Black Friday et le Cyber ​​Monday, ce qui en fait une version encore plus attrayante. Il existe également une version pour les conceptions Paddle Switch/Simmer maintenant.

La solution idéale à long terme est les commutateurs Lutron Caséta dédiés, mais si vous louez et que ce n’est pas une option, le Lutron Aurora continue d’être ma recommandation de prédilection pour les acheteurs aux États-Unis où ces commutateurs à bascule sont courants.

Le problème

La majeure partie de ma maison est équipée d’ampoules Philips Hue, y compris les lampes et les luminaires. J’ai lentement construit ma configuration d’éclairage HomeKit au fil des ans, et la polyvalence des ampoules Philips Hue a facilité la maintenance de la configuration, malgré le déménagement d’appartements et éventuellement dans une maison.

Les ampoules Philips Hue sont également incroyablement utiles pour les locataires : elles remplacent simplement les ampoules « muettes » et ne nécessitent aucun changement de câblage ni aucune autre mise à niveau qui pourrait ne pas être approuvée par votre propriétaire.

Pour moi, je me suis parfaitement familiarisé avec le fait de ne jamais utiliser d’interrupteur d’éclairage physique – je sais que tout peut être géré facilement, grâce à l’application Home sur iPhone, iPad et Mac, ainsi que Siri. J’ai configuré des automatisations pour des heures spécifiques de la journée, des scènes pour des choses comme le travail et la détente, et des automatisations pour partir et arriver à la maison.

Mais comme tout le monde avec les ampoules intelligentes Philips Hue l’a expérimenté, chaque fois qu’un interrupteur mural est éteint, les lumières intelligentes ne répondent plus. En effet, les ampoules Hue nécessitent que les lumières restent en position « allumée » à tout moment pour être contrôlées via l’application Hue ou HomeKit. Ce n’est probablement pas vous qui allumez et éteignez cet interrupteur, mais plutôt quelqu’un avec qui vous vivez ou des invités.

Le gradateur Aurora de Lutron est conçu pour résoudre ce problème.

Aurore de Lutron

Le Lutron Aurora est un accessoire simple conçu pour s’adapter à vos interrupteurs à bascule existants. Le processus d’installation est incroyablement simple, avec le gradateur de forme ronde qui s’enclenche sur votre interrupteur à bascule. Ensuite, vous serrez la base avec un tournevis et installez le couvercle avant.

Une fois le matériel installé, vous configurez l’intégration de l’Aurora avec l’application Philips Hue. Le gradateur Aurora s’intègre à Philips Hue via la plate-forme « Friends of Hue ». Comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran ci-dessous, choisissez simplement le Lutron Aurora dans la liste « Amis de Hue » dans l’application Hue. À partir de là, vous pouvez choisir ce qui se passe lorsque le Lutron Aurora est contrôlé.

Remarque : tout est géré via l’application Hue, pas l’application Home ou l’application Lutron. Cela signifie que vous devrez vous assurer que vos pièces et accessoires sont synchronisés entre l’application Home et l’application Hue. Cela peut être un processus laborieux, mais cela en vaut la peine à la fin.

Vous pouvez coupler le Lutron Aurora à plusieurs accessoires, ce qui signifie qu’un seul interrupteur n’a pas à contrôler un ensemble de lumières. Par exemple, j’ai configuré le mien pour contrôler le plafonnier ainsi que le lampadaire, qui utilisent tous deux des ampoules Philips Hue.

Cela signifie également que vous n’avez pas nécessairement à acheter plusieurs gradateurs Lutron Aurora pour chaque pièce. Par exemple, si vous avez deux luminaires ou lampes, vous pouvez le configurer de telle sorte qu’un Lutron Aurora les contrôle tous les deux – ou même toutes les lumières de la pièce.

Une fois le processus de configuration terminé, le Lutron Aurora fonctionne en grande partie comme un interrupteur d’éclairage normal. L’Aurora peut être poussé comme un bouton pour allumer et éteindre les accessoires ou tourné vers la gauche ou la droite pour augmenter ou diminuer la luminosité des accessoires.

Encore une fois, l’avantage ici est que vous conservez le contrôle de la maison intelligente, même si vous ou quelqu’un d’autre dans votre maison actionnez accidentellement l’interrupteur d’éclairage manuel.

Il y a quelques limites. Tout d’abord, le Lutron Aurora ne fonctionne qu’avec les ampoules Philips Hue, donc si vous avez d’autres ampoules intelligentes dispersées dans votre configuration de maison intelligente, vous devez garder cette limitation à l’esprit. Deuxièmement, les gradateurs Lutron Aurora ne s’adaptent qu’aux interrupteurs classiques de style « flip » des États-Unis. Si vous avez un autre style d’interrupteur mural, le Lutron Aurora ne fonctionnera pas pour vous.

D’autres solutions

Il existe d’autres solutions pour contrôler l’éclairage de la maison intelligente dans le mur. Par exemple, les gradateurs muraux Lutron Caséta (revue) remplacent les interrupteurs d’éclairage existants dans votre maison par des interrupteurs connectés. Philips Hue vend également son propre gradateur intelligent, mais celui-ci ne s’adapte pas à vos interrupteurs existants.

Ces solutions offrent leurs propres avantages, tels que les commutateurs Lutron Caséta pouvant également contrôler les ventilateurs de plafond (examen), mais aucun n’est aussi facile et convivial que le Lutron Aurora.

Le Lutron Aurora est disponible sur Amazon pour un peu moins de 40 $. Si vous êtes un utilisateur Philips Hue, il s’agit d’un moyen simple d’ajouter un peu plus de confort à la configuration de votre maison intelligente, même si cela profite davantage aux autres membres de votre foyer et à vos invités qu’à vous.

