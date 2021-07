Review: ‘Microsoft Flight Simulator’ sur Xbox Series X est une vitrine pour la console et le cloud de Microsoft

Voler au-dessus de la Space Needle virtuelle. (Capture d’écran Microsoft)

J’ai passé une grande partie de mon week-end à explorer une version virtuelle du monde vu du ciel dans Microsoft Flight Simulator, disponible cette semaine sur Xbox Series X.

La 11e entrée non numérotée de la longue série de simulations de Microsoft est sortie l’année dernière pour PC, et comme le dernier Animal Crossing, a frappé pendant une fenêtre de temps très particulière. Au cours d’une année où les voyages allaient de l’imprudent à l’impossible, Flight Simulator a donné à son public un moyen haute fidélité d’aller où il voulait. Il s’agit de la première actualisation complète de Flight Simulator en 14 ans et représente une renaissance pour un titre qui a servi de première démonstration du potentiel des ordinateurs personnels.

Le nouveau jeu tire parti des images mondiales de Bing Maps et de la plate-forme cloud Microsoft Azure, ainsi que de la technologie d’intelligence artificielle qui permet le trafic en direct et la météo en temps réel.

La version Xbox du jeu est la première fois que Microsoft porte une version de Flight Simulator sur une console. 59,99 $ vous offrent l’expérience par défaut, avec 20 avions à destination et en provenance de 30 aéroports ; l’édition de luxe à 89,99 $ ajoute cinq avions et aéroports supplémentaires. Alternativement, il sera mis en ligne sur le Xbox Game Pass au lancement.

Il convient de noter qu’au moment de la rédaction, Flight Simulator n’est disponible que pour la série X|S. Les utilisateurs de Xbox One ne peuvent pas du tout l’installer, bien que Microsoft promet qu’ils obtiendront un accès cloud à Flight Simulator à un moment donné dans le futur.

En tant que port de console, Flight Simulator m’a semblé un sac mélangé. La partie du jeu où vous pilotez réellement un avion est confortable et raisonnablement intuitive sur une manette de jeu, bien que vous souhaitiez réduire la sensibilité sur les manettes.

(C’est très facile avec les paramètres par défaut de tirer trop fort sur le joug, ce qui m’a causé des problèmes lorsque j’ai essayé d’atterrir. Il y a eu un incident avec une piste enneigée dans le Wyoming. Je ne veux pas parler à ce sujet.)

Plus important encore, Flight Simulator 2020 était déjà connu pour être une pile de menus imbriqués difficile à parcourir, et être entassé dans une console n’a pas rendu l’expérience plus conviviale. Vous êtes maintenant invité à configurer une centaine de raccourcis clavier différents sans clavier, et bloqué à l’aide d’un curseur de souris virtuel pour naviguer dans votre cockpit et votre barre d’outils. De nombreux compromis ont été faits ici pour faire de Flight Simulator un jeu sur console, et bien que cela fonctionne, tout sauf piloter un avion est une expérience difficile.

“Avertissez le soleil.” (Capture d’écran Microsoft)

Il est cependant facile de comprendre pourquoi Flight Simulator est sur Xbox. Il s’agit d’une vitrine graphique comparable à un jeu Forza, qui affiche des versions en temps réel du monde élégamment rendues via les serveurs cloud de Microsoft. Vous pouvez voler au-dessus d’une savane et voir des arbres individuels, ou repérer des voitures isolées dans la circulation sur une autoroute à 2 000 pieds en dessous de vous. C’est le genre de chose que vous retireriez pour montrer aux gens pourquoi vous avez une série X.

Vous pouvez affréter une trajectoire de vol aléatoire à partir de l’un des dizaines d’aéroports principaux, ignorer votre destination prévue et aller vérifier le pays ou la ville de votre choix. C’est une visite guidée en temps réel infinie cachée entre des couches croustillantes de simulation de vol super réaliste.

En fait, on a l’impression qu’il y a deux jeux ici, bien que les deux soient définis de manière si vague que le mot “jeu” semble être le mauvais mot pour eux. L’un est ce mode tour, où vous volez autour d’une carte satellite de la Terre constamment mise à jour à 800 mètres de hauteur ; l’autre est la simulation de vol, avec toutes les couches de détails élaborées que cela implique.

Je ne suis pas vraiment un gars de simulateur. En fait, je ne pourrais pas vous dire le dernier jeu auquel j’ai joué avec même une physique de vol simulée. (C’était peut-être Rebel Galaxy: Outlaw.)

A ce titre, je suis beaucoup plus intéressé par l’aspect tour du monde de Flight Simulator sur Xbox que par le pilotage réaliste. Heureusement, une grande partie du jeu est conçue pour répondre aux besoins des gens comme moi, avec une fonctionnalité qui me permet de passer aux différentes étapes d’un voyage. Je peux organiser un vol d’une ville à une autre, puis m’écarter de mon plan de vol avec un abandon inconsidéré et avancer rapidement jusqu’au point où je suis réellement en vol et à l’altitude de croisière.

Déranger au-dessus du centre-ville. (Capture d’écran Microsoft)

Si vous souhaitez faire l’expérience d’un vol long-courrier dans des conditions réalistes sans compromis, y compris devoir occasionnellement atterrir pour faire le plein, Flight Simulator est fait pour vous. En fait, c’est spécialement pour vous ; la plupart des réalisations sont axées sur un vol sans fioritures ni gadgets, menés sans roues d’entraînement ni assistance d’IA. Je peux le respecter.

La plupart de l’attrait pour moi, cependant, est de lancer le jeu selon l’ensemble de règles le moins réaliste possible, puis de bourdonner dans diverses villes à la recherche de monuments majeurs, de bâtiments reconnaissables (j’ai trouvé les bureaux de . à Seattle) ou d’amis Maisons. Les parties réelles de «simulation de vol» de Flight Simulator, comme les longs voyages à travers des côtes vierges qui sont censées mettre à l’épreuve votre capacité de navigation, me semblent trop ennuyeuses pour être considérées.

D’un autre côté, vous pouvez organiser ici des visites guidées aériennes de n’importe quelle ville sur Terre, dont l’une serait probablement illégale ou imprudente dans la vraie vie, et c’est le genre d’interactivité pour laquelle les jeux vidéo ont été conçus. C’est sur cette base que je recommanderais ce portage de Microsoft Flight Simulator. En tant que simulateur de vol, on a l’impression qu’il a été entièrement conçu pour les personnes qui aiment déjà les sims de vol, et il s’intègre au mieux maladroitement sur une console, mais c’est un moyen ouvert d’explorer virtuellement le monde.