Paul Rudd a été sacré « l’homme le plus sexy du monde » de 2021 par le magazine People.

Le prix à Rudd, connu pour ses rôles principaux dans les films Marvel « Ant-Man: Ant-Man », « Welcome to 40 » et « Clueless », a été annoncé mardi soir lors de l’émission télévisée CBS « The Late Show with Stephen Colbert. »

L’acteur dit dans l’édition de vendredi du magazine que certains seront surpris par son choix.

« Je suis suffisamment conscient pour savoir que lorsque les gens découvriront que j’ai été choisi pour cela, ils diront ‘Quoi ?’ », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas une fausse humilité. Il y a beaucoup de gens qui devraient le recevoir avant moi.

Mais bien sûr, il ne refusera pas l’honneur. En plaisantant, il a noté qu’il espérait que le titre lui servirait jusqu’à « ces dîners sexy » avec George Clooney, Brad Pitt et Michael B. Jordan, tous récents gagnants.

Parmi ceux qui ont reçu cet honneur avant lui figurent John Legend, Dwayne Johnson, Chris Hemsworth, Idris Elba, Adam Levine, Channing Tatum et David Beckham.

« J’imagine que je serai sur beaucoup plus de yachts », a déclaré Rudd. «Je suis ravi de prolonger ma vie dans le yachting. Et je vais probablement essayer de m’améliorer en méditation avec une lumière très douce. J’aime réfléchir. Je pense que cela va m’aider à être plus introverti et mystérieux. Et j’ai hâte d’y être. »

L’acteur a atteint le statut de superstar avec des films de super-héros Marvel, notamment « Ant-Man: Ant-Man », « Captain America: Civil War » et « Avengers: Endgame ». De plus, il jouera dans le prochain « Ghostbusters: The Legacy » et apparaîtra aux côtés de Will Ferrell dans la nouvelle série Apple TV + « The Shrink Next Door », qui sera diffusée le 12 novembre.

Rudd, 52 ans, a déclaré que sa femme avait d’abord été « choquée » lorsqu’elle lui a annoncé la nouvelle. Le couple a deux fils, Jack, 17 ans, et Darby, 12 ans.

« Mais c’était très mignon », a-t-il déclaré à propos de sa femme, Julie, avec qui il est marié depuis 18 ans. « Après quelques rires et surprise, il a dit : ‘Oh, tu as bien compris.’ Et c’était très doux. Il ne dit probablement pas la vérité, mais que va-t-il dire ?’