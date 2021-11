Review Roundup For Dexter: New Blood

Showtime ramène Dexter le 7 novembre pour 10 autres épisodes qui visent à donner à la série une fin plus satisfaisante, et aussi à donner aux fans une chance de voir ce qu’est devenu Dexter Morgan depuis que la série a déjà pris un coup pour conclure les choses en 2013 .

La première du premier épisode est encore dans quelques jours, mais certains critiques ont eu un aperçu suffisamment avancé de la saison pour rendre leur jugement. Curieusement, certains critiques considèrent la reprise comme très amusante, mais d’autres pensent que c’est trop sérieux. Il est encore tôt, il n’y a donc pas encore de consensus ferme au moment d’écrire ces lignes – cela changera potentiellement à mesure que les débuts se rapprochent, ou la saison peut s’avérer être un arc de 10 épisodes de « votre kilométrage peut varier ».

La bande-annonce ci-dessus, publiée lors du Comic-Con 2021, expose à peu près ce que tout le monde sait jusqu’à présent sur la renaissance: Dexter a déménagé dans la petite ville fictive d’Iron Lake, New York et vit maintenant sous le nom de Jim Lindsay, un commerçant local. Dexter a développé une relation avec Angela Bishop, le chef de la police de la ville, et a jusqu’à présent réussi à réprimer ses envies de meurtre en série. Cependant, une série d’incidents autour d’Iron Lake fait craindre à Dexter que son « passager noir » en lui ne revienne.

Vous pouvez voir un échantillon de notes et d’extraits de critiques ci-dessous, ainsi que d’autres critiques ici sur le site partenaire de GameSpot, Metacritic. Si vous êtes impatient de lire autant de critiques que possible, vous pouvez consulter Rotten Tomatoes.

Dexter : sang neuf

Avec : Michael C. Hall, Clancy Brown, David Magidoff, Julia Jones, Alano Miller, Johnny Sequoyah, Jack Alcott et Jennifer CarpenterDate de sortie : 7 novembre

Pierre roulante – 2/5

« C’est raconté avec compétence mais un peu ennuyeux. Et, comme son personnage principal à ce stade de sa vie, il semble trop en conflit à propos de tout ce sang et de ce sang pour en profiter. » — Alan Sepinwall [Full review]

Divertissement hebdomadaire

« New Blood n’est pas bon Trinity, ni mauvais bûcheron. Sur la base des quatre épisodes mis à disposition pour examen, le renouveau est un solide effort de rédemption créative. » — Kristen Baldwin [Full review]

guide télévisé

« Une résurrection intelligente et captivante de l’un des anti-héros les plus grands et les plus macabres de tous les temps. » – Matt Roush

IndieWire – C+

« Dexter est toujours Dexter, et Dexter est toujours Dexter… La plupart des rythmes de l’histoire qui s’ensuivront vous sembleront familiers, voire apaisants. Regarder Dexter se démener (plutôt de manière experte) pour couvrir ses traces est toujours captivant… Les autres caractéristiques ne sont pas si bienvenues. Personnages secondaires sont à peine esquissés. Les clins d’œil aux coutumes locales et aux peuples autochtones semblent jusqu’à présent superficiels. Le mépris de l’émission pour les journalistes est bel et bien vivant. — Ben Travers [Full review]

Uproxx

« Dexter Morgan ne pouvait pas se cacher éternellement, alors allez jeter un œil à ce qu’il fait ces jours-ci. Vous allez creuser les nouvelles vibrations, et les anciennes aussi. » – Kimberly Ricci [Full review]

Centre de l’Arizona

« Ce qui rend Dexter: New Blood intrigant – à part Hall, qui réussit d’une manière ou d’une autre à transformer son visage en une expression qui est juste en deçà d’un sourire narquois, c’est exactement ce dont ce personnage a besoin – c’est la connaissance de Dexter de son passé et sa tentative de s’en éloigner, en sachant que le monde est plein de mauvaises personnes qui pourraient correspondre à la facture de Dexter. » – Bill Goodykoontz [Full review]

Décideur

« La meilleure chose à propos de Dexter: New Blood, c’est qu’il est sans vergogne amusant. Les épisodes envoyés aux critiques sont pleins d’humour sombre – borderline campy – et de drame humain vraiment convaincant. » –Meghan O’Keefe [Full review]