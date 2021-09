Review Roundup For Life Is Strange: True Colors – Ce que disent les critiques

Life Is Strange: True Colors suit l’histoire d’Alex Chen, une jeune femme qui a le pouvoir de ressentir et d’influencer les émotions des gens qui l’entourent. C’est le troisième jeu principal de la série Life Is Strange, fidèle à l’utilisation par la franchise de pouvoirs surnaturels contrôlés par le gameplay pour explorer des histoires profondément personnelles.

Contrairement aux autres jeux de la série, True Colors sort en même temps le 10 septembre, tandis que les autres opus de la franchise ont été abandonnés épisodiquement. Le jeu reste fidèle à certaines parties de la formule Life is Strange, tout en mélangeant radicalement d’autres parties. Voici ce que les critiques pensent du jeu, qui a été créé par les développeurs de Life Is Strange: Before the Storm, Deck Nine Games.

Lecture en cours : Life is Strange : True Colors – Première bande-annonce officielle du gameplay

Nous avons inclus un échantillon de critiques clés ci-dessous. Pour trouver encore plus de critiques d’un plus large éventail de critiques, consultez le site sœur de GameSpot, Metacritic.

Jeu: La vie est étrange : les vraies couleursPlateformes : PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PCDéveloppeur: Pont NeufDate de sortie: 10 septembrePrix: 60 $

Kotaku – Pas de score

“Si Life Is Strange: True Colors est destiné à brosser un tableau de ce qui va venir de la franchise surnaturelle, alors je suis là pour ça. True Colors brille de toutes les bonnes manières pour un jeu Life Is Strange. Il fournit une litanie de des personnages qui vous invitent à les connaître, une histoire captivante et une protagoniste unique avec ses propres pouvoirs de définition du gameplay, une signature de la franchise.” — Lisa Marie Segarra [Full review]

Destructoïde — 9/10

“Que vous soyez ou non un fan de cette série, celle-ci est un jeu incontournable si vous aimez les jeux centrés sur l’histoire. C’est honnêtement mon truc préféré auquel j’ai joué toute l’année jusqu’à présent. Bien sûr, certaines parties de Life is Strange : True Colors est vraiment sombre, mais en fin de compte, c’est une histoire édifiante et sincère sur ce que signifie trouver votre propre version de la maison. Elle raconte cette histoire d’une manière parfaitement sincère, ce qui est difficile à trouver dans les jeux de nos jours. . True Colors a officiellement racheté la série Life is Strange à mes yeux.” – Noëlle Warner [Full review]

Joueur PC — 86/100

“Bien que True Colors ait ses pièges, je ne me suis jamais autant amusé avec un jeu Life is Strange. Les jeux précédents de la série ont traité de sujets incroyablement lourds, comme convaincre un ami de ne pas sauter du toit d’un immeuble ou de vivre racisme horrible, donc même quand il y a des moments heureux, ils apparaissent souvent comme doux-amers, un moment fugace dans un monde injuste. True Colors a sa juste part de drame, mais il a aussi des moments de joie incroyable. Tout le spectre émotionnel est présent, de la colère brûlante à la mort de son frère à la pure joie de faire du GN avec un groupe d’amis, Alex expérimente tout cela profondément, et tout cela dans une histoire qui respecte ses sentiments.” – Rachel Watts [Full review]

The Verge – Pas de score

“Le format d’anthologie a aidé à garder Life is Strange frais dans trois entrées principales, mais il comporte également un risque important. C’est une série où tant dépend de votre investissement dans les personnages ; ces histoires fonctionnent parce que vous voulez aider des personnages comme Max Caulfield et Sean Diaz vivent une vie meilleure. Heureusement, malgré un nouveau décor et un nouveau rôle, True Colors a exactement cela. assurez-vous qu’Alex allait bien.” –Andrew Webster [Full review]

Le Washington Post – Pas de score

” Life is Strange : True Colors essaie de faire beaucoup de choses à la fois. C’est parfois un meurtre mystérieux, et parfois un jeu de rôle en direct. Parfois c’est un clip, d’autres fois c’est une séance de thérapie. Il n’y a pas non plus d’avertissement de contenu malgré le contenu lourd du jeu – une omission qui a suscité la controverse dans le passé. De manière plus flagrante, True Colors centre des personnages américains d’origine asiatique, bien que son histoire puisse concerner n’importe qui de n’importe quelle origine. Le jeu ne parle jamais de race, sauf pour montrer un sanctuaire de style asiatique qu’Alex met en place pour commémorer la vie de Gabe et mettre quelques commentaires grossiers sur la version du jeu de Facebook ou Nextdoor, MyBlock. Et donc, son casting diversifié semble sans importance. ” — Shannon Liao [Full review]

