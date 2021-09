Review Roundup For Tales Of Arise – Ce que disent les critiques

Tales Of Arise est le dernier de la longue série Tales et le premier JRPG majeur à sortir sur la nouvelle génération de consoles. Avec un récit long et approfondi et des visuels magnifiques, Tales Of Arise vise à rajeunir la série classique pour plaire aux nouveaux arrivants, tout en conservant les éléments qui incitent les fans de longue date à revenir match après match.

Pour savoir s’il a atteint cet objectif, nous examinons une série de critiques de critiques qui ont passé du temps avec le JRPG avant sa sortie le 10 septembre.

“En tant que premier JRPG original majeur sur de nouvelles consoles et dernier opus d’une série de très longue durée, Tales of Arise est assorti de beaucoup d’attentes. Arise s’efforce de rafraîchir sa présentation visuelle et son gameplay pour plaire à un nouveau public, mais il fait également de son mieux pour conserver ce qui a rendu la série Tales si appréciée de ses fans de longue date : des personnages amusants, des combats rapides et un sens épique de l’échelle. » Heidi Kemps a écrit dans Critique de Tales Of Arise de GameSpot. “Bien qu’il réussisse admirablement à réussir dans la plupart de ce qu’il essaie de faire, quelques lacunes l’empêchent d’être le nouveau porte-drapeau des RPG à venir.”

Nous avons inclus un certain nombre d’autres critiques ci-dessous. Pour trouver encore plus de critiques d’un plus large éventail de critiques, consultez le site sœur de GameSpot, Metacritic.

Jeu: Contes de se leverPlateformes : PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, PCDéveloppeur: Namco Tales StudioDate de sortie: 10 septembrePrix: 60 $

GameSpot — 7/10

« Pris dans son ensemble, Tales of Arise est un très bon RPG, doté de superbes graphismes, d’une merveilleuse distribution de personnages et de mécanismes de combat engageants, mais ses défauts (et cet odieux DLC) sont également difficiles à ignorer. Si vous êtes à la recherche d’un JRPG long, charmant et engageant pour jouer sur votre toute nouvelle console ou console de jeu PC, Tales of Arise est certainement un bon choix. N’y allez pas en vous attendant à un classique de tous les temps. – Heidi Kemps [Full review]

Rock Paper Shotgun — Pas de score

“Je n’ai pas les qualifications pour argumenter avec précision si Arise vaut la peine d’attendre pour les fans de Tales qui souffrent depuis longtemps – le dernier, Tales Of Berseria, est sorti en 2016. Néanmoins, mon instinct hausse les épaules et dit: ” Bien sûr, pourquoi pas ?” Malgré l’introduction fastidieuse de ses deux personnages principaux, il est rempli de moments forts et de batailles ridicules qui nous rappellent que seuls les nerds et les carrés se plient aux règles de fer de la gravité.” — Nadia Oxford [Full review]

Eurogamer – Pas de score

“Tales of Arise monte au sommet d’un système de combat brillant et d’un casting de soutien charismatique. Ce n’est pas toujours le trajet le plus fluide, surtout lorsque la moitié arrière du jeu de Bandai Namco trébuche dans des affaires interplanétaires et une narration qui va pour quelque chose d’un peu plus grandiose, mais la combinaison de personnages captivants et d’une intrigue qui vous fera vraiment enraciner pour toutes les personnes impliquées est un match sublime.” – Hirun pleureur [Full review]

Coup de gueule — 5/5

“Tales of Arise est un jeu conçu pour les fans de longue date de la franchise Tales et ceux qui n’ont jamais choisi de franchise auparavant, où l’histoire, le combat et diverses fonctionnalités se réunissent pour offrir un JRPG de haute qualité et très détaillé. Tous de cela en fait non seulement l’un des meilleurs JRPG sur le marché aujourd’hui, mais l’un des meilleurs jeux haut la main.” – Joshua Duckworth [Full review]

Carré de poussée — 9/10

“Tales of Arise est allé au-delà de nos attentes. Avec ses paysages pittoresques insufflant un réel sens de l’aventure, c’est facilement l’un des jeux Tales les plus forts et les plus cohérents à ce jour. Des cinématiques dramatiques et des moments mémorables des personnages aident à vendre une histoire intrigante, tandis qu’un Un système de combat satisfaisant devient de plus en plus engageant au fur et à mesure que votre groupe se renforce. Un voyage fantastique et modernisé avec toutes les qualités gratifiantes d’un JRPG classique. ” –Robert Ramsey [Full review]

Critique d’écran — 4.5/5

“Les cinématiques de style anime du jeu et la partition musicale mémorable contribuent au sentiment que Tales of Arise est quelque chose de spécial, qui est lié à son principal plat à emporter – c’est juste très amusant. Que ce soit le combat captivant, satisfaisant ou étonnamment habile histoire qui a plus que quelques faux sur les tropes, ce que Bandai Namco a produit ici va toujours faire l’objet d’un débat comme l’une des meilleures entrées de la franchise à ce jour. Tales of Arise accomplit l’exploit rare de satisfaire ses nombreux fans. tout en présentant simultanément des arguments convaincants pour que les nouveaux arrivants l’essaient, et c’est un jeu JRPG incontournable qui valait plus que la peine d’attendre. ” –Cody Gravelle [Full review]

