Review Roundup for WarioWare: Get It Together!–Ce que disent les critiques

WarioWare : rassemblez-vous ! est le dernier jeu de la franchise de micro-jeux dirigée par Wario, qui sortira le 10 septembre sur Nintendo Switch. Le dernier jeu introduit une poignée de personnages jouables récurrents pour son approche basée sur la plate-forme du format classique de la franchise, ce qui signifie que les joueurs contrôleront toujours un personnage dans les micro-jeux cette fois-ci.

De nombreux jeux de la franchise WarioWare ont été organisés autour d’un gadget singulier, avec plus ou moins de succès. Voici comment les critiques trouvent le jeu Switch axé sur les plates-formes.

“La torsion dans Get It Together est que tous les micro-jeux impliquent un certain degré de plate-forme de personnage. Alors que les jeux WarioWare précédents pouvaient simplement vous obliger à appuyer sur le bouton A au bon moment pour manipuler un appareil à l’écran, dans Get It Together vous “Je contrôlerai toujours un personnage.” Steve Watts a écrit dans WarioWare de GameSpot : rassemblez-vous ! revoir . “Les personnages incluent Wario, avec son coup d’épaule de style Wario Land, ainsi que tous les personnages spécifiques à WarioWare qui ont été introduits tout au long de l’histoire de la série. En tant que dispositif d’histoire, ils ont tous été aspirés dans leur propre jeu vidéo qui est en proie à des bugs.”

Nous avons inclus un certain nombre d’autres critiques ci-dessous. Pour trouver encore plus de critiques d’un plus large éventail de critiques, consultez le site sœur de GameSpot, Metacritic.

Jeu: WarioWare : rassemblez-vous !Plateformes : Commutateur NintendoDéveloppeur: Systèmes intelligents, NintendoDate de sortie: 10 septembrePrix: 50 $

GameSpot — 8/10

“Pour la plupart, la nouvelle approche basée sur les personnages est un ajout bienvenu au plan de WarioWare. Les personnages eux-mêmes sont différenciés et expressifs, et mécaniquement, ils rendent les défis de micro-jeux traditionnels beaucoup plus attrayants. La série WarioWare a été un terrain fertile pour Nintendo à expérimenter des concepts tels que les capacités de l’écran tactile dans Touched ou le mouvement basé sur l’accéléromètre dans Twisted, ce qui rend les riffs de plate-forme de Get It Together un peu plus traditionnels que d’habitude.Mais cela le rend également moins dépendant d’un gadget, et c’est un changement pour le mieux .” -Steve Watts [Full review]

Le Washington Post – Pas de score

“Je ne sais pas si “Get It Together!” fera un converti de quiconque n’apprécie pas déjà la folie et le chaos de la série, mais c’est une entrée ambitieuse qui pousse avec succès la série dans un nouveau territoire à part entière. Façon WarioWare. Il se penche sur son propre ridicule pour offrir une expérience multijoueur unique à la série et une expérience solo qui a de nombreuses raisons amusantes de revenir même après avoir battu le mode Histoire. Embrassez le chaos et, comme moi, tu vas t’éclater.” — Alyse Stanley [Full review]

Polygone – Pas de score

“WarioWare: Get It Together! vous propose les micro-jeux habituels, tels que compter des objets, épiler les cheveux d’une statue ou échapper à un donjon inondé. Mais au lieu de retourner votre Game Boy Advance sur la tête ou de faire glisser un stylet sur une seconde à l’écran, comme dans les précédents jeux WarioWare, Get It Together ! vous demande de contrôler l’un des membres de la troupe de Wario – ou le grand homme lui-même – dans un groupe de personnages en rotation que vous sélectionnez. Ce nouveau format ajoute une couche impressionnante de profondeur à l’univers WarioWare, mais finit par prouver que trop de chaos peut être une mauvaise chose – même pour WarioWare. ” – Ryan Gilliam [Full review]

ArsTechnica — Pas de score

“WW:GIT est difficile à critiquer pièce par pièce, et lorsqu’elles sont posées sur une table comme un puzzle non résolu, ses pièces sont à la hauteur des normes d’humour, de créativité et de polissage de la série. Pourtant, la collection a n’a pas été assemblé correctement, et le résultat est un cas rare où Nintendo sort un jeu avant qu’il ne semble terminé.” – Sam Machkovech [Full review]

IGN — 7/10

“WarioWare : Get It Together ! est un délice absurde, testant votre capacité à penser rapidement et à vous adapter à la volée dans une série de micro-jeux en constante évolution. jamais et en introduisant des personnages uniques qui peuvent apporter des rebondissements intéressants ou une frustration mécanique aux jeux familiers selon qui vous utilisez. C’est dommage que les options multijoueurs de Get It Together! amusant de rire à haute voix avec des amis, mais manque d’endurance pour beaucoup d’autres au-delà.” – Tom Marks [Full review]

NintendoLife — 9/10

“WarioWare : Get It Together ! est un début triomphal sur Switch pour la série subversive qui apporte des changements audacieux au gameplay de base, résultant en la meilleure entrée de la franchise à ce jour. Avec une généreuse liste de personnages jouables, de nombreux modes solo et multijoueur à creuser, et des étapes qui s’adaptent intelligemment à vos choix à la volée, c’est une superbe compilation de micro-jeux hilarants qui offre plus de façons de jouer que jamais. sur une planche à roulettes. Alors attrapez quelques amis ou membres de votre famille, sortez les manettes et rassemblez-vous autour de la télévision – WarioWare : Get It Together ! –PJ O’Reilly [Full review]

