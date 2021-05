Révision de la juste valeur de United Breweries à 1365 Rs

La perte exceptionnelle s’est élevée à 6,2 milliards de roupies pour 4,5 milliards de roupies de perte de valeur sur la brasserie Bihar et 1,8 milliard de roupies sur l’investissement dans la filiale.

UBBL a enregistré une bonne reprise séquentielle des volumes avec une marge d’EBITDA de 16,9% grâce à une bonne maîtrise des coûts d’exploitation. La production d’OCF au cours de l’exercice 2021 a été robuste malgré une forte baisse du résultat opérationnel. Les externalités induites par Covid et la hausse des coûts des intrants (orge) ont entraîné une forte réduction des estimations de l’exercice 2022E. Nous réduisons les estimations du BPA pour les exercices 2022-23E de 44% / 5%; réviser FV à Rs 1,365 (Rs 1,375 plus tôt).

UBBL a enregistré une croissance de 8% en glissement annuel de ses revenus à 15,4 milliards de roupies (3% au-dessus des estimations) et une croissance de 9% en volumes. Sur une base de TCAC de 2 ans, les volumes ont diminué de 7% (contre 11% de baisse au 3T) et les revenus ont diminué de 3% (contre 6% de baisse au 3T). La direction a souligné que la plupart des marchés ont connu une bonne croissance en volume à l’exception de Telangana, Odisha et Delhi, Nord (+ 13% en glissement annuel): le Rajasthan, le Punjab, l’Haryana et l’Himachal Pradesh ont connu une croissance alors que UP était stable, l’Ouest (+ 3% en glissement annuel): double sain croissance numérique dans tous les marchés sauf Chhattisgarh, Sud (+ 3% en glissement annuel): croissance à deux chiffres généralisée sauf Telangana (sous Covid-cess) et Pondichéry, Est (+ 26% en glissement annuel): tous les marchés sauf Odisha affichent des chiffres à deux chiffres croissance avec le Bengale occidental en croissance de 100% + (fiscalité légèrement favorable par rapport aux spiritueux).

GM s’est établi à 52% (KIE: 53,3%) en croissance de 110 pb en glissement annuel et en baisse de 190 pb en glissement annuel. L’EBITDA s’est établi à 2,6 milliards de roupies (KIE: 2,4 milliards). La marge d’EBITDA s’établit à 16,9% (KIE 15,7%) en hausse de 765 pb en glissement annuel. Le dépassement de la marge d’EBITDA était en grande partie attribuable à d’autres dépenses moins élevées que prévu. Les frais de personnel / autres charges ont diminué de 1% / 5% en glissement annuel et ont augmenté de 13% / 24% t / t.

La dotation aux amortissements a été inférieure à nos attentes (liée aux volumes de production). PBT et PAT ont atteint respectivement 2,1 milliards de roupies et 0,97 milliard de roupies. La perte exceptionnelle s’est élevée à 6,2 milliards de roupies pour 4,5 milliards de roupies de perte de valeur sur la brasserie Bihar et 1,8 milliard de roupies sur l’investissement dans la filiale.

