Révision de l’OMS: un panel indépendant fait plusieurs recommandations

Surtout, note le panel, le système international reste inapte à éviter une autre pandémie de ces proportions.

Un panel indépendant coprésidé par l’ancien Premier ministre néo-zélandais Helen Clark et l’ancienne présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf, chargé d’examiner la réponse internationale Covid-19 par l’OMS, a appelé à «une refonte de l’OMS», selon Bloomberg. Entre autres choses, le groupe recommande des mandats limités pour les dirigeants de l’OMS et l’organe de contrôle et un accord juridiquement contraignant sur la prévention et la réponse aux futures pandémies. Surtout, note le panel, le système international reste inapte à être en mesure d’éviter une autre pandémie de ces proportions.

Le fait qu’elle pense que l’OMS n’a pas réussi à avertir les pays de supposer que le SRAS CoV-2 pourrait se propager suffisamment tôt parmi les gens montre que le chien de garde mondial de la santé n’a pas lu les signes sur le terrain ni rassemblé son expertise. En effet, le panel dit que le corps aurait dû déclarer l’épidémie à Wuhan comme une urgence de santé publique de portée internationale beaucoup plus tôt qu’elle ne l’a fait. Le panel prend note du fait que le traitement «lent et délibéré» des informations ancrées dans les règlements de l’OMS s’est avéré un obstacle à un pathogène respiratoire. Il a demandé à l’OMS d’avoir le pouvoir d’enquêter sur les flambées beaucoup plus rapidement, avec des droits d’accès garantis plutôt que de devoir s’en remettre aux «sensibilités de souveraineté»; Il reste à voir comment cela va naviguer avec les pays dotés de régimes autoritaires de contrôle de l’information. La Chine (le 15e plus grand bailleur de fonds de l’OMS), par exemple, a été accusée d’avoir bloqué la sonde sur l’origine du virus SRAS CoV-2, en se demandant si le virus est passé d’animaux à l’homme ou s’est échappé de l’un de ses sommets. laboratoires persistants.

