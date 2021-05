Révision tarifaire imminente pour CESC Kolkata Discom

Le tarif perçu par les producteurs doit couvrir le risque de toute réduction de puissance par le concessionnaire de distribution pour des raisons autres que la sécurité du réseau ou les contraintes de transport. À moins que les producteurs ne soient protégés, les investissements ne couleront pas dans le secteur.

Avec la conclusion des élections à l’Assemblée au Bengale occidental, les analystes estiment que les tarifs d’électricité pour les consommateurs d’électricité CESC à Kolkata vont désormais augmenter. Le CESC fournit de l’électricité dans son cercle de distribution à Kolkata à 7,31 / unité, et le taux stagne depuis trois ans en raison de l’absence de toute révision tarifaire.

«Avec le surplomb des élections au Bengale occidental maintenant terminé, nous nous attendons à ce que la Commission de régulation de l’électricité du Bengale occidental accélère l’émission d’un ordre tarifaire pour la discomption de Kolkata du CESC, qui est en suspens depuis trois ans», ont noté les analystes d’ICICI Securities.

Les bénéfices de CESC provenant de l’activité de Kolkata sont restés stagnants car la commande tarifaire est en attente depuis trois ans et n’a entraîné aucune croissance des capitaux propres réglementés de l’unité de distribution d’énergie.

Le nouvel ordre tarifaire devrait prendre en compte les dépenses d’investissement engagées par la société dans la zone de distribution de Kolkata au cours des trois dernières années. La zone de distribution de CESC à Kolkata s’étend sur 567 kilomètres carrés et comprend environ 3,3 millions de consommateurs.

CESC gère également des activités de distribution d’électricité sous licence à Noida et possède des franchisés de distribution à Kota, Bharatpur, Bikaner et Malegaon. Rappelant aux autorités nationales de réglementation de l’électricité de se conformer aux dispositions de la loi de 2003 sur l’électricité, le ministère de l’énergie de l’Union a récemment publié des directives visant à garantir des révisions tarifaires en temps opportun qui refléteront le coût supporté par les entreprises de distribution d’électricité (discoms) pour entretenir et moderniser leur réseau et leurs systèmes .

