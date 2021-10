Revisiter certaines des mélodies les plus intemporelles de l’indie-pop

Largement célébré par la critique et très apprécié par des musiciens influents tels que Noel Gallagher d’Oasis, le seul album éponyme de The La reste une merveille. Un amalgame unique de Merseybeat graveleux, de carillon à la Byrds et d’attitude punk, l’exécution du disque semble sans effort, mais ses douleurs de travail ont duré des années et la quête de perfection du leader Lee Mavers a conduit son groupe, sa maison de disques et plusieurs producteurs proches de la distraction.

Écoutez l’album éponyme de The La dès maintenant.

The La’s a été officiellement publié le 1er octobre 1990, mais sa genèse remonte à 1984, lorsque l’auteur-compositeur-interprète en herbe Mike Badger a inventé pour la première fois le nom du groupe (prononcé comme dans “la la la” et dérivant du terme Liverpudlian pour ” Lad”) dans sa ville natale de Liverpool. Peu de temps après, Badger a formé le groupe avec son collègue chanteur/guitariste Lee Mavers, avec le premier son épineux de la tenue embryonnaire informé par l’amour du duo pour Capitaine Cœur de Bœuf et La Chute.

Badger et Mavers ont tous deux rapidement progressé en tant qu’auteurs-compositeurs, et en 1986, The La’s est devenu de sérieux prétendants. Avec de nouvelles chansons coulant comme de l’eau, le groupe a recruté le bassiste à temps plein John Power et le batteur John Timson, et, à la fin de l’année, ils effectuaient des résidences à guichets fermés dans plusieurs lieux de Liverpool et devenaient rapidement la plus grande nouvelle du Merseyside depuis Les Beatles.

Un premier album classique

Attirant l’attention des majors, The La’s a signé avec Go! Disques en 1987. À ce moment-là, Badger était parti, laissant Mavers seul au centre de la scène, mais avec un pool de chansons fantastiques sur lesquelles s’appuyer – dont la plupart avaient déjà été démodées à sa satisfaction dans les studios quatre pistes locaux au cours de la seconde moitié de 1986.

Au cours des deux années suivantes, The La’s a consolidé sa réputation comme l’un des meilleurs groupes live du Royaume-Uni. Ils ont également sorti quelques singles qui mettent en appétit, avec “Way Out” contagieux et folklorique suivi du sublime classicisme jangly-pop de “There She Goes”. Bien qu’il ne s’agisse que de succès mineurs, les deux versions ont fait allusion à la qualité de la chanson de Lee Mavers et ont offert des aperçus d’un premier album classique qui arriverait sûrement sous peu.

Dans les coulisses, cependant, l’attitude de Mavers envers son art signifiait que la capture de l’album de The La s’est avérée insaisissable et chronophage. Son désir obsessionnel d’améliorer la magie des premières démos de son groupe a conduit le groupe à s’éloigner des sessions avortées avec des producteurs de renom tels que John Leckie, Bob Andrews et Mike Hedges entre 1987 et 89. À la frustration de toutes les personnes concernées, les sessions dirigées par Hedges avaient même recueilli bien plus de la valeur d’un album, apparemment à la satisfaction de tous – jusqu’à ce que Mavers en décide autrement.

“Les chansons étaient des diamants absolus”

Cette incertitude persistante a également affecté le personnel du groupe, avec une chaîne de guitaristes et de batteurs principaux (ces derniers comprenant le futur stickman d’Oasis Chris Sharrock) se joignant puis partant. Le line-up des La’s s’est finalement stabilisé en 1989, avec Mavers et Power rejoints par le guitariste Peter “Cammy” Camell et le frère de Mavers Neil à la batterie lorsqu’ils se sont réunis avec Steve Lillywhite pour la dernière tentative d’enregistrement de leur album.

Lillywhite – dont les crédits de production incluent également U2, Les Pogues, et Siouxsie et les banshees – a fait équipe avec The La’s aux Eden Studios de Londres à la fin de 1989. En repensant à ces longues sessions qui ont finalement abouti à l’album de The La’s, il a maintenant des sentiments mitigés.

“Je savais que les chansons étaient des diamants absolus, mais les enregistrer sur bande n’était pas si facile”, a-t-il déclaré à MusicRadar en 2011. “Nous enregistrions six chansons qui étaient fantastiques, mais s’il y avait un problème sur la septième chanson, [Lee] serait convaincu que tout le reste était terrible et qu’il faudrait tout recommencer.

“Mais cela dit”, a-t-il poursuivi, “je mettrais Lee là-haut avec n’importe lequel des auteurs-compositeurs-interprètes avec qui j’ai jamais travaillé. C’est un talent incroyable, et l’album que nous avons fait est en quelque sorte intemporel.

Totalement unique

En écoutant The La’s maintenant, on ne peut qu’être d’accord. Enfin, dans le Top 20 britannique des rééditions, le tube emblématique du groupe, “There She Goes”, est largement désigné comme le point culminant de l’album, mais ce n’est en réalité qu’un des nombreux joyaux pop scintillants du disque. The La’s démarre avec un tour du chapeau tout-puissant avec l’aimable autorisation du mélancolique « Son Of A Gun », le rocker « I Can’t Sleep » et le bien intitulé « Timeless Melody » et ne regarde tout simplement jamais en arrière. En effet, ceux qui ont des doutes persistants sur le talent de Lee Mavers n’ont besoin que d’une seule écoute de l’audacieux « Freedom Song » de Bertolt Brecht ou de la chanson torche épique et psychédélique du disque, « Looking Glass », pour entendre ce qui aurait vraiment pu été.

De manière perplexe, cependant, le leader de The La était son propre critique le plus hostile lorsque l’album est finalement sorti, le décrivant même comme “comme un serpent au dos cassé” dans une interview NME de 1990. La réaction négative de Mavers semble d’autant plus mystifiante que la plupart des critiques n’ont entendu que du génie lorsqu’ils ont pesé le contenu de l’album.

Dans une critique contemporaine, Robert Christgau de The Village Voice a écrit : « Une fois dans une lune bleue, quelqu’un avec le cadeau arrive, et [La’s] le leader Lee Mavers est ce quelqu’un”, alors que le fan confirmé Noel Gallagher a déclaré à The Quietus en 2011, “Même si [The La’s] est une forme standard de rhythm’n’blues à la guitare, c’est totalement unique – personne ne l’a fait aussi bien que lui depuis.

Comment mesurer la perfection ?

Pourtant, alors que les critiques se sont enthousiasmés et que le groupe s’est lancé dans une longue tournée qui a emmené The La’s dans le Top 30 britannique, le temps du groupe sous les projecteurs a été tragiquement bref. Apparemment obsédé par le réenregistrement de l’album plutôt que par la préparation d’un suivi, Mavers a séparé le groupe en 1992. Bien qu’il y ait eu depuis des concerts de retrouvailles sporadiques et que les fans notoirement fidèles de Mavers vivent toujours dans l’espoir, les chances de le leader revenant de son exil volontaire semble maintenant mince.

“Ses normes étaient si élevées que vous n’allez jamais les atteindre”, a déclaré le producteur Mike Hedges lorsque The La’s a reçu sa réédition de CD de luxe en 2008. “À un moment donné, vous devez dire:” Ça y est, j’ai fini! ‘ et passer à autre chose. Je n’ai jamais été à 100 pour cent sur tout ce que j’ai fait. Je ne pense pas que vous puissiez jamais l’être, car comment mesurez-vous la perfection ? »

Les La peuvent être achetés ici.