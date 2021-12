Revisiter la Masterclass José Juan contre le Real Madrid

Cela semble plus long, mais il y a tout juste 10 mois, en 2021 ! — Le Real Madrid a subi une défaite choc 2 à 1 contre Alcoyano lors de la phase à élimination directe du premier tour de la Copa del Rey. Alors dirigé par Zinedine Zidane, Los Blancos a reposé quelques joueurs, mais a aligné toujours un très fort XI : Lunin ; Odriozola, Militao, Chust, Marcelo ; Valverde, Casemiro, Isco ; Vazquez, Mariano, Vinicius. Cette équipe aurait dû faire le travail.

Et pour être honnête, c’était un jeu de monstre. Le Real Madrid a ouvert le score grâce à Militao sur le coup de la mi-temps et a dominé Alocyano 26 – 5. José Juan, le gardien de 41 ans, a eu un match que tout gardien de but rêverait d’avoir contre les géants madrilènes. Il a gardé son équipe dans le coup et Alcoyano, après avoir égalisé à la 80e minute, a pris l’avantage dans les prolongations (115′) – et ce, après être tombé à 10 hommes à la 110e minute en raison d’un carton rouge.

Voici un extrait de la réaction immédiate de Sam Sharpe ce soir-là :

Alcoyano était bien organisé et leur gardien de 41 ans était particulièrement impressionnant avec ses mains sûres et ses acrobaties surprenantes. C’était intéressant de voir l’ancien joueur de l’académie du Real Madrid Alberto Rubio commencer et bien jouer sur le côté droit après avoir complètement oublié son existence. Le Real Madrid a vu une immense quantité de possession, mais cela a eu très peu d’impact. Le but juste avant la mi-temps était bien pris, Marcelo mettant un bon ballon dans la surface et Éder Militão se connectant bien pour marquer son premier but au Real Madrid.

Et ci-dessous, vous pouvez voir le package de José Juan (qui, certes, semble moins spectaculaire maintenant, étant donné que la plupart des tirs du Real Madrid étaient directement sur lui, mais néanmoins, une excellente soirée pour lui) :

Le Real Madrid a de nouveau fait match nul contre Alcoyano lors de la Copa del Rey de cette année. Ils ne laisseront sûrement pas tomber la balle cette fois. La vengeance est au rendez-vous.