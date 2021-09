Revisiter la première tournée des Rolling Stones

Au début de 1963, lorsque les pierres qui roulent ont commencé à se produire sérieusement, ils ont joué dans et autour de Londres, principalement dans des clubs et des pubs. À la mi-juillet, ils ont parcouru plus de 250 milles au nord, dans leur vieille camionnette délabrée, pour jouer à l’Alcove Club à Middlesbrough; c’était leur premier concert loin de leur base de fans établie. Après cela, ils ont effectué une tournée éclair de deux mois et demi dans les clubs et les salles de bal à travers le Royaume-Uni. C’était pour soutenir leur premier single, “Come On”, qui était sorti début juin. Aidé par un peu de télévision, tout a commencé à payer. À la fin du mois d’août, les Stones occupaient la 20e place du classement NME.

Avant même de commencer la routine des soirées d’une nuit dans les clubs et les salles de bal, Eric Easton, leur co-gérant avec Andrew Loog Oldham, a dit aux Stones qu’il leur avait offert une place pour un prestigieux voyage à forfait à l’automne. C’était pour jouer les Everly Brothers, qui avaient dominé les charts britanniques à quatre reprises, et Bo Diddley. Selon Brian Jones dans une interview pour un journal pop à l’époque, « C’est une merveilleuse pause pour nous et nous sommes impatients de rencontrer le duo américain. Pour le moment, nous faisons face à de nombreuses dates dans et autour de la région de Londres. Nous n’entendons pas assez parler de la scène londonienne en ces jours de domination de Liverpool, mais nous espérons que nous arborerons le drapeau de la capitale lors de notre tournée.

La tournée à forfait de 30 dates devait durer 36 jours et a débuté le dimanche 29 septembre 1963 au New Victoria Theatre de Londres. Selon un article paru dans le NME la semaine précédant la soirée d’ouverture, le groupe attendait vraiment une chose plus que toute autre. « Pour nous, le grand frisson est que Bo Diddley sera à l’affiche ! Il a été l’une de nos grandes influences. Il ne s’agira pas pour autant d’élèves en compétition avec le maître. Nous abandonnons de notre numéro sur la tournée tous les numéros de Bo Diddley que nous chantons. »

Les voyages organisés étaient un phénomène des années 60, avec autant d’actes à l’affiche qu’un promoteur pouvait en faire en deux heures ; deux heures qui incluaient un entracte pour que les fans puissent se rafraîchir avec de la crème glacée. La gestion de scène d’un spectacle aussi rapide n’était pas une mince affaire. Pour cette tournée, le promoteur Don Arden, père de Sharon, la future Mme Ozzy Osbourne, a engagé l’un des meilleurs du métier, Peter Grant, qui, quelques années plus tard, dirigera Led Zeppelin.

En compagnie du comédien Bob Bain, la première partie était un groupe oublié depuis longtemps appelé les Flintstones, suivi de Mickie Most, qui avait atteint la 45e place des charts en juillet avec une chanson intitulée «Mr. Porter” (il est devenu un producteur de disques très réussi, parmi ses succès, il y avait les animaux, “House of The Rising Sun”). Puis les Stones sont arrivés, suivis de Bo Diddley, qui a clôturé la première moitié du spectacle. Les Flintstones puis Bob Bain ont entamé la seconde mi-temps et avant l’Everlys en tête d’affiche, la chanteuse britannique Julie Grant (qui a eu quelques tubes mineurs plus tôt dans l’année), a fait son tour. Grant n’était sur la facture que parce qu’Eric Easton la gérait.

Même dans la première semaine, il est devenu clair que les Everlys, dont la star avait décliné depuis l’arrivée des Beatles et des autres groupes de beat, ne vendaient pas assez de billets. Selon Don Arden, « Le Frères Everly l’avait certainement eu. j’ai téléphoné Petit Richard et a dit ‘Richard, tu dois m’aider.’ Il a dit ‘d’accord’. Et il l’a fait. Au moment où la tournée a atteint le cinéma Gaumont de Watford, sa septième date, l’Américain a été ajouté à l’affiche.

Le set des Stones a duré à peine 10 minutes. Ils ont joué “Poison Ivy”, “Fortune Teller”, “Money” et “Come On”. Au fur et à mesure que la tournée progressait, ils ont remplacé «Roll Over Beethoven», «Route 66» et «Memphis Tennessee» à certains spectacles; “Come On” a été abandonné, car aucun membre du groupe ne l’a vraiment aimé.

Le 6 octobre, après le deuxième concert à Cardiff, ils se sont rendus à Londres dans leur nouvelle camionnette VW pour enregistrer ce qui devait être leur nouveau single chez De Lane Lea Music à Soho. C’était une couverture de Lennon & McCartney’s “Je veux être ton homme.”

La plupart des gens sur cette tournée n’étaient pas là pour voir les Stones. Cela comprenait les journalistes. Quelques jours après la soirée d’ouverture, le journaliste du NME a noté : « Je peux admettre librement que j’ai été sidéré par la reconnaissance des Rolling Stones. Ils ont été très appréciés pour « Poison Ivy », « Fortune Teller », leur succès au hit-parade « Come On » et « Money ». Mais pas de moi ».

Au moment où les Stones sont arrivés à Southend, le cinquième soir de la tournée, le journal local a décrété : « Nous ne pouvions pas vraiment nous prononcer sur les Stones, le jeune groupe prometteur aux coiffures d’hommes compris un mot qu’ils ont chanté, mais les adolescentes ont crié, et ce sont elles qui ont mis de tels groupes sur la carte d’enregistrement. Dans un programme souvenir à vendre lors de l’un des spectacles, Mick Jagger aurait déclaré: “Je donne aux Stones environ deux ans de plus.”

