Revisiter le classique de la taille d’un stade de Bryan Adams

Quand Bryan Adams a eu 25 ans, 5 novembre 1984, l’auteur-compositeur-interprète canadien avait déjà trois albums à son actif et a livré ce qui allait devenir le quatrième qui a marqué sa carrière, Reckless. Le smash multi-platine mélangeait l’éthique de la classe ouvrière d’Adams avec son talent à la Springsteen pour la narration et un son énorme destiné aux stades; les auditeurs se sont accrochés à ce chant de type tout le monde sur les ruptures et les souvenirs d’été d’une époque révolue dans sa voix grave et rauque.

À la poursuite d’un plus grand son

Après que son deuxième album, You Want It You Got It de 1981, n’ait pas décollé, Adams a plaisanté en disant que son troisième aurait dû s’intituler Bryan Adams n’a pas entendu parler de vous non plus. Sorti en 1983 sous le nom de Cuts Like A Knife, il s’est vendu à un million d’exemplaires rien qu’aux États-Unis.

Vivant dans l’espace entre le succès et la célébrité, Adams est retourné dans sa ville natale de Vancouver, au Canada, et est entré aux Little Mountain Sound Studios avec le producteur et collaborateur de longue date Bob Clearmountain. Après avoir enregistré neuf morceaux, il était clair que le studio n’était pas équipé pour gérer le son plus puissant qu’Adams et Clearmountain poursuivaient. Les sessions Reckless ont ensuite déménagé dans le célèbre studio Hell’s Kitchen de New York, Power Station, un incubateur créatif depuis le milieu des années 70 pour des artistes tels que Bob Dylan, Bruce Springsteen, Madone, et David Bowie.

À l’époque, Clearmountain était satisfait de la direction que prenait Reckless. Les chansons qu’ils avaient capturées comprenaient la ballade « Heaven », enregistrée en 1983 comme thème du film A Night In Heaven, « One Night Love Affair » et « Run To You », une piste qui avait été initialement rejetée Blue Öyster Cult et qui allait devenir l’un des plus gros succès d’Adams.

« Où est le rocher ? »

Adams, d’autre part, sentit que quelque chose manquait encore à Reckless et invita le manager Bruce Allen à New York pour une écoute, après quoi Allen demanda simplement : « Où est le rock ?

Le lendemain, Adams est retourné à Vancouver. Il a appelé Jim Vallance, son co-compositeur, pour ajouter un peu de chaleur à « One Night Love Affair » et « Summer Of ’69 ». Une nouvelle chanson est également apparue : « Kids Wanna Rock », la réplique d’Adam à la question d’Allen.

Inspiré de celui de Bob Seger « Mouvements de nuit » Vallance a sondé sa propre adolescence – premiers amours, premiers groupes et musique de l’époque – pour l’hymne d’été intemporel « Summer Of ’69 ». La chanson a explosé en Amérique, rehaussant le profil d’Adams aux États-Unis, et n’a fait que croître en popularité au fil des ans.

Or radio

Voulant créer un disque imprégné de l’énergie d’une performance live, Adams a réenregistré ces trois chansons en utilisant Pat Steward, un batteur d’un groupe de ska appelé Rubber Biscuit, qu’Adams avait découvert par hasard en train de jouer dans un club un soir.

L’album s’appelait peut-être Reckless, mais c’était l’or radio, donnant naissance à une série de singles du Top 15 commençant par « Run To You » (n°6) et se poursuivant avec « Somebody » (n°11), « Heaven » ( No. 1), « Summer Of ’69 » (No. 5), « One Night Love Affair » (No. 13) et un duo avec Tina Turner, « It’s Only Love » (No. 15), qui a chopé Adams un Nomination aux Grammy Awards pour la meilleure performance vocale rock par un duo ou un groupe. Les seuls autres artistes à avoir atteint ce genre de domination des charts étaient Michael Jackson, avec Thriller, et Bruce Springsteen, avec Born In The USA.

Mais Reckless est plus qu’une simple collection de hits. Adams associe son art mélodique à des accords puissants sur le morceau d’ouverture « One Night Love Affair » et le rockeur « Somebody ». Même le gros single de l’album, « Run To You », s’ouvre sur des riffs sombres et moroses ; sa vidéo promotionnelle, qui a trouvé Adams vêtu de sa veste en cuir distinctive, a été diffusée sérieusement sur MTV.

Ramener le rock’n’roll

À un moment où la synth-pop régnait sur le perchoir, Reckless a aidé à ramener le rock’n’roll basé sur la guitare dans les charts américains, aux côtés des sorties des autres héros de la classe ouvrière d’Adams, Bruce Springsteen, John Mellencamp et ZZ Top.

En juin 1985, « Heaven » atteint la première place du Billboard Hot 100 ; Adams était au milieu d’une tournée mondiale qui avait débuté en décembre 1984 et avait duré jusqu’en octobre 1986, et qui l’avait vu rejoindre Tina Turner lors de la partie européenne de sa tournée en 1985, contribuant à alimenter la popularité de Reckless à l’étranger.

Bryan Adams n’a peut-être pas inventé le rock d’arène, mais il l’a certainement perfectionné sur Reckless.

