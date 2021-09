Revisiter le deuxième album de Liz Phair

Depuis ses débuts audacieux, Exile In Guyville, sortis en 1993, l’auteure-compositrice-interprète Liz Phair incarne une certaine esthétique. On l’a surnommée “le visage féminin du rock indépendant”, une “poète fainéante du premier degré” et une “mauvaise fille intelligente”, mais elle reste à jamais la chérie sardonique de l’Amérique – comme le suivi de Guyville, Whip-Smart, a continué à le prouver. en 1994.

Fusionnant la production lo-fi avec une sensibilité d’auteur-compositeur-interprète, Phair a contribué à façonner ce qui allait devenir le «rock indépendant» et a défié les attentes de ce que pourrait être une rock star féminine. Alors que ses paroles sexuellement provocantes sont ce qui a d’abord captivé la presse indépendante, ce sont son chant intrépide, ses crochets sans effort et la spécificité de ses paroles qui se sont connectées avec les fans.

Une star du rock’n’roll est née

Avec Exile, Phair a créé ce qui est considéré comme une réponse piste par piste à Les pierres qui roulent‘ Exile On Main St par la rétro-ingénierie de l’objectivation sexuelle pour le regard féminin, tout en gardant sa langue fermement dans sa joue. Confrontée au dilemme de l’artiste sur la façon de suivre ce qui était considéré comme un classique instantané, Phair a livré son deuxième effort, Whip-Smart, et, peu de temps après, a honoré la couverture de Rolling Stone dans une histoire intitulée ‘Liz Phair: A Rock & Roll Star Est né’.

Disséquant les thèmes que Phair connaît le mieux, Whip-Smart est un album concept lâche sur les étapes inévitables d’une relation qu’elle a décrite comme: “rencontrer le gars, tomber amoureux de lui, l’avoir et ne pas l’avoir, traverser la période de désillusion, dire “F__k it”, et partir, y revenir. ”

Whip-Smart s’appuie sur les bases établies par ses débuts, capturant le même style intime et DIY, mais avec des arrangements plus fluides, des voix multicouches et des effets sonores expérimentaux. Phair n’a jamais été une ceinture, mais cela fait partie de son attrait. Son registre grave est devenu sa signature, mais son débit a toujours semblé signifier une émotion étayée plutôt qu’un détachement froid.

Adopter la puissance pop

Alors que de nombreux morceaux de l’album final (en particulier “Chopsticks”, “Shane”, “Go West”, “Whip-Smart” et des parties de “Jealousy”) ont été écrits en 1991 sous son ancien nom Girly-Sound, Whip -Smart est bien plus power-pop des années 90 que sa première offre. Le premier single de l’album, « Supernova », a dominé la radio alt-rock et MTV cette année-là, et a grandement présenté l’ancien chouchou de l’indie à un public plus grand public, ce qui lui a même valu sa première nomination aux Grammy Awards. Bien qu’il s’agisse d’une chanson d’amour pop-rock hymne, “Supernova” contenait toujours des paroles sarcastiques comme “Et tes lèvres sont douces et glissantes, comme le cul mouillé d’un chérubin” et des lignes plus explicites qui parlent de l’expertise de son partenaire romantique.

Comme Guyville, Whip-Smart a également été autoproduit, avec l’aide du coproducteur et batteur-bassiste Brad Wood. Des vidéoclips aux pochettes propagandistes, Phair est resté fermement à la tête du réalisateur pour tous les aspects de l’album. Qu’elle réfléchisse à une aventure d’un soir sur l’air de la valse traditionnelle « Chopsticks » ou qu’elle invoque le slogan officiel de l’expansion de l’Amérique vers l’ouest dans « Go West », pour surmonter un ex, son honnêteté sans faille et son écriture confessionnelle sont la raison pour laquelle tout un génération si fortement identifiée à elle, et pourquoi elle occupe toujours une place importante en tant que reine du rock indépendant des années 90.

Il s’est peut-être perdu dans le canon Phair, mais “Go West” est l’un des meilleures chansons sur la route de la décennie. “Nashville” est un autre morceau remarquable, avec son intro brumeuse de shoegaze, et présente l’un des meilleurs refrains de l’album avec “Je ne décorerai pas mon amour” (l’autre étant “Tu dois avoir peur dans ton coeur”, sur « Shane »).

“Je ne veux être le révolutionnaire de personne”

Malgré les tentatives de porter le manteau du féminisme de la troisième vague sur Phair, elle a déclaré au magazine New York en 1996 : « Je ne veux être la révolutionnaire de personne, je ne veux pas diriger un mouvement. Et pourtant, la plupart classeraient sa musique avec le label « F » majuscule. Elle parle de se sentir invisible sur “X-Ray Man” et d’élever un fils conscient de lui-même sur la chanson titre, une reprise new wave de “Double Dutch” de Malcolm McLaren, sans les paroles problématiques.

Une grande partie de la seconde moitié de l’album est dominée par le rock downtempo, à l’exception du rockeur à part entière, “Jealousy”. Avec son rythme accéléré, la chanson bouillonne comme le sentiment lui-même alors que Phair se demande avec incrédulité: “Je ne peux pas croire que vous ayez eu une vie avant moi.” Au moment où vous atteignez la fin cathartique de la relation à la fin de l’album, elle livre le baiser ultime sur “May Queen”, avertissant tous les jeunes du monde de se méfier des “rock’n’roll Ken dolls”.

Commencer l’album par un exercice de piano à l’école primaire et le terminer par un vocal ramène tout à la boucle, avec la prise de conscience que nous sommes tous encore des adolescents quand il s’agit de relations, faisant semblant d’être des adultes à ce sujet.

Peu importe où vous vous situez en tant que fan de Phair, Whip-Smart est considérée comme faisant partie de son grand trio d’albums : atterrir après ses débuts vertigineux et avant son retour de pause accro, blancchocolatespaceoeuf, en 1998.

Whip-Smart ferait ses débuts au n ° 27 sur le Billboard 200, atteignant plus tard le statut d’or et inspirant d’innombrables chanteurs et groupes féminins pour les décennies à venir.

