Revisiter le Metroid original – GameSpot

Metroid est sorti sur la Famicom au Japon le 6 août 1986, puis en août 1987 sur la NES en Amérique du Nord. Le jeu suit Samus Aran, le meilleur chasseur spatial de la galaxie, dans sa mission de vaincre le Metroid et de détruire le Mother Brain. Le design unique de Metroid a continué à inspirer le genre Metroidvania comme on le voit dans des jeux comme Hollow Knight et Axiom Verge, et c’est également l’un des premiers jeux à présenter une protagoniste féminine, c’est donc certainement un élément important dans l’histoire des jeux vidéo.

Mais comment est le Metroid original en 2021 ? Devriez-vous y revenir avant Metroid Dread ? Espérons que cette vidéo aidera à répondre à cette question, et la réponse pourrait ne pas être ce que vous pensez qu’elle est. Quoi qu’il en soit, le Metroid NES original est actuellement disponible via Nintendo Switch Online, ce qui le rend facile à essayer si cela vous intéresse.

Quelque chose que même je n’avais pas réalisé avant l’annonce de Dread, c’est que chacun des jeux Metroid 2D est une entrée numérotée et une histoire continue. Il y a le Metroid NES original et son remake Zero Mission, Metroid II: Return of Samus et son remake Samus Returns, Super Metroid qui est Metroid 3 et Metroid Fusion qui est Metroid 4. Malheureusement, si vous voulez jouer à Metroid 2 & 4 you’ J’aurai besoin de posséder une Nintendo 3DS et une Wii U. J’ai toujours su que posséder une Wii U serait cool un jour.