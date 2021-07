Revisiter le premier album de The Fighters Defiant

Avant qu’ils ne vendent des stades ou qu’ils soient les fers de lance d’émissions spéciales HBO, les Foo Fighters n’étaient qu’un projet parallèle expérimental de Nirvana le batteur Dave Grohl, leur premier album sorti comme véhicule pour canaliser son énergie émotionnelle après avoir fait face à la perte dévastatrice de son compagnon de groupe et ami proche Kurt Cobain en 1994.

Alors que le reste du monde comptait sur Grohl pour passer tranquillement à l’arrière-plan après la dissolution de Nirvana, le batteur de 25 ans a réussi l’un des plus grands seconds actes de l’histoire du rock en commençant par la sortie du premier album éponyme. , Foo Fighters le 4 juillet 1995.

Partir d’une table rase

Afin de commencer avec une table rase, Grohl a décidé de créer son propre label, Roswell, et de sortir l’album sans aucun nom ni photo et de le créditer à un nouveau groupe mystérieux appelé Foo Fighters, un clin d’œil au surnom des pilotes d’avions alliés dans World War II utilisé pour les ovnis et les phénomènes aériens.

Sorti sans fanfare par Capitol Records via le nouveau label de Grohl, Foo Fighters sonnait comme un premier album prometteur d’un groupe qui avait beaucoup écouté Nirvana et Hüsker Dü. Alors qu’en fait, il s’agissait essentiellement d’une opération d’un seul homme, Grohl écrivant et enregistrant l’intégralité de l’album lui-même – à l’exception d’un spot de guitare invité sur « X-Static », joué par Greg Dulli des Afghan Whigs.

À l’époque, Grohl recevait des offres de tout le monde, comme Tom Petit à Dantzig, mais l’idée de rejoindre un autre groupe et de refaire de la musique était débilitante. Il avait écrit les chansons “This Is A Call” et “Watershed” pendant sa lune de miel et a décidé de réserver une semaine aux studios Robert Lang à Seattle avec son ami et ancien colocataire, le producteur Barrett Jones, pour les enregistrer avec quelques autres démos qu’il et Jones avaient enregistré au cours des six dernières années.

Avec sa sensibilité bricoleuse intacte depuis ses débuts dans le punk DC, il est entré en studio et a tout préparé en une semaine, enregistrant même les chansons dans l’ordre exact où elles apparaissaient sur le LP fini. Après avoir terminé l’enregistrement, il a adopté le surnom mystérieux et a passé avec désinvolture quelques copies des sessions à des amis pour obtenir leurs commentaires, ce qui a rapidement suscité l’intérêt du label, ce qui a conduit Grohl à signer avec Capitol. Alors qu’il restait une centaine de bandes originales, les mixages originaux de l’album ont été supprimés et les sessions ont été transférées au studio « The Shop » de Rob Schnapf et Tom Rothrock à Arcata, en Californie (le duo de Elliott Smithversions de).

Devenir leader

Bien que les guitares scuzzy et les couches de commentaires aient pu sembler familières, Foo Fighters a également montré une toute nouvelle facette de Grohl, étant sorti de derrière la batterie pour mettre en valeur ses compétences en écriture et en chant. Auparavant, il n’avait chanté que le chant principal sur une chanson de Nirvana, “Souci” qui était une face B sur le single ” Heart Shaped Box “, mais il a contribué aux choeurs sur diverses pistes de Nirvana, y compris l’harmonisation avec Cobain sur ” In Bloom “.

L’album s’ouvre avec le entraînant “This Is A Call”, qui présente un chœur de Daves, et terminerait au n ° 6 du classement rock. Grohl a déclaré plus tard à Q Magazine : « Vous savez comment les gens doublent leur voix pour les rendre plus forts ? Cet album, les voix ont quadruplé. Malgré son malaise initial dans le nouveau rôle de chanteur principal, la sensibilité mélodique de Grohl était évidente, en particulier sur des morceaux comme “All The Cows” et son tube “Big Me”. un exemple incroyablement accrocheur, sentimental et harmonieux de la pop des années 90 à son meilleur.

Les gars du bon temps du rock’n’roll

Le clip d’accompagnement établirait également Grohl et son futur groupe comme les bons gars du rock’n’roll qui ne se prenaient pas trop au sérieux. La parodie des publicités ringardes de Mentos à l’époque, a conduit le groupe à être bombardé de bonbons à la menthe en forme de caillou à chaque fois qu’ils ont joué la chanson.

Alors que “Big Me” a marqué un départ coquelicot pour Grohl, il a également laissé ses racines punk apparaître sur des morceaux comme “Wattershed” et “Weenie Beanie”. Naturellement après la sortie, chaque chanson et paroles ont été disséquées avec des spéculations sauvages sur la façon dont tout cela était lié à Cobain, qu’il s’agisse de l’hymne “I’ll Stick Around” ou de la ligne particulière “One shot, rien” sur “Weenie Beanie . ” Comme Grohl l’a dit à Rolling Stone en 1995, “J’ai pris de la chaleur pour beaucoup de paroles que j’ai écrites il y a quatre ans.” Même le pistolet galactique sur la pochette de l’album a été pris comme un message subliminal.

se

Rempli d’hymnes punk-pop

Même avec le deck empilé contre lui, Grohl a livré un album extrêmement amusant, rempli d’hymnes punk-pop et de sons DIY qui ont rassasié les fans post-grunge tout en faisant allusion à l’arène-rock lancinante qui était à venir. Mais vous ne pouvez pas jouer dans des salles de rock de quelque taille que ce soit sans un groupe et Grohl a donc rapidement réuni un groupe pour emmener Foo Fighters en tournée. Après avoir entendu parler de la dissolution du groupe de rock Sunny Day Real Estate basé à Seattle, Grohl a recruté le bassiste du groupe, Nate Mendel, et le batteur, William Goldsmith, ainsi que le guitariste de tournée de Nirvana et ancien membre de Germs, Pat Smear pour compléter la ligne. en haut.

Comme pour la sortie de l’album, la tournée était également résolument sous le radar, le groupe jouant dans le loft d’un ami à Seattle comme premier concert. Tout au long du cycle de l’album, Grohl est resté sainement sceptique, disant à Kerrang ! en 1996, « Je ne pense pas que nous soyons capables de faire sensation comme Oasis ou Alanis Morissette. Bien sûr, il y a du crochet et des mélodies, mais je ne pense pas que ce soit le genre de chose que huit millions d’enfants de 12 ans pourront jamais goûter. Assez ironiquement, Grohl recrutera le batteur de Miss Morissette, Taylor Hawkins, pour rejoindre son groupe et sortira huit autres albums, vendant plus de 30 millions de disques dans le monde.