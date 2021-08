Revisiter le premier album entraînant de The Aussie Icon

Ayant rejoint pour la première fois le groupe de son grand frère Tim Split Enz à l’âge de 18 ans, Neil Finn s’est rapidement fait remarquer sur la scène internationale, en écrivant le premier tube mondial des rockers kiwis, « I Got You », en 1979.

Neil a continué à écrire une autre série de succès pour Split Enz, dont « One Step Ahead », « History Never Repeats » et « Message To My Girl », mais à la fin de 1984, le groupe avait décidé d’arrêter, avec Tim Finn ayant déjà sorti son premier LP solo, Escapades.

Au cours de leur dernière tournée Enz With A Bang à la fin de 1984, le batteur des derniers jours de Neil et Split Enz, Paul Hester, d’origine australienne, a décidé de former un nouveau groupe. Basée dans la ville natale de Hester, Melbourne, cette toute jeune formation – initialement surnommée The Mullanes – a pris forme au début de 85, date à laquelle le bassiste Nick Seymour (frère de Mark Seymour, leader des rockers cultes australiens Hunters & Collectors) et le guitariste Craig Hooper ( anciennement de The Reels) avaient également été recrutés.

Les Mullanes ont commencé à jouer à l’été 85 et ont rapidement conclu un accord avec Capitol, bien que Hooper ait démissionné avant que le trio restant ne déménage aux États-Unis pour enregistrer leur premier LP éponyme à LA. D’autres changements ont eu lieu après que le groupe a atterri en Californie. Capitol n’était pas satisfait du nom The Mullanes, mais ils ont accepté l’alternative évoquée par le groupe, Maison bondée, qui dérivait de l’appartement exigu que l’étiquette offrait aux trois musiciens des collines d’Hollywood.

Mis à part le “Can’t Carry On” (produit par l’ancien claviériste de Split Enz Eddie Rayner), l’essentiel des débuts éponymes très accessibles du groupe a été enregistré dans deux studios luxueux de LA, Capitol Recording et Sunset Sound, où l’ingénieur Tchad Blake et Elvis Costello/Sheryl Corbeau le producteur Mitchell Froom s’est occupé de la console, et ce dernier a ajouté les parties d’orgue et de piano subtiles mais décisives du disque.

Commercialement, Crowded House était un brûleur lent. Bien qu’il soit suivi par un trio de superbes singles adaptés à la radio grâce à l’excitant « Mean To Me » assisté par des cors, l’élégant « World Where You Live » et le fanfaron « Now We’re Getting Somewhere, ” Capitol n’a accordé au LP qu’une promotion discrète aux États-Unis. En effet, le groupe n’a pris pied à l’échelle internationale qu’après que le quatrième single de l’album – l’hymne ardent de Finn “Don’t Dream It’s Over” – a atteint la deuxième place du Billboard Hot 100 américain en avril 87.

Grâce aux performances sismiques de ce single à feuilles persistantes, le monde s’est finalement réveillé lorsque Crowded House a atteint le n ° 1 en Australie et a culminé au n ° 12 du Billboard 200 américain 12 mois après sa sortie initiale en juin 86. Encore stimulé par son cinquième single fougueux – “Something So Strong” – abordant à nouveau le Top 10 américain, le LP a finalement remporté des disques de platine pour ses créateurs en Australie, au Canada et en Amérique du Nord. Sa réédition de luxe pour le 30e anniversaire (qui comprend une multitude de faces B, de démos et de raretés en bonus) révèle que ce premier album des plus étincelants n’a rien perdu de son éclat d’origine.

