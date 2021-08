Revisiter le premier single de Humble Pie

Peter Frampton a déclaré au journaliste Richard Younger que c’était en janvier 1969 que lui et Steve s’étaient rencontrés pour la première fois. « J’étais chez Glyn Johns en train d’écouter ce nouveau groupe qu’il avait enregistré, appelé Led Zeppelin. Je bave et ma mâchoire est sur le sol et je tournais juste le disque quand le téléphone sonne. C’était Steve Marriott qui disait qu’il avait quitté les Small Faces. Steve avait déjà aidé Peter à monter son groupe et il avait trouvé Jerry Shirley, le batteur d’Apostolic Intervention que Peter voulait utiliser. Steve, une fois qu’il avait quitté les Small Faces, a également dit qu’il pourrait amener le bassiste Greg Ridley avec lui. humble tarte bientôt commencé à répéter. Ils écoutaient le Musique du groupe de Big Pink pour l’inspiration musicale – un fait né de leur premier album avec leur premier single “Natural Born Bugie”.

Le 8 août, Humble Pie a sorti son premier album « Natural Born Bugie », la composition de Steve Marriott, sur le label Immediate ; c’était l’avant-dernier single du label formé en 1965 par Andrew Loog Oldham, alors qu’il était encore manager des Rolling Stones. Humble Pie a fait ses débuts “Natural Born Bugie” sur la BBC début août avec “Desperation”, “The Sad Bag of Shaky Jake” et “Heartbeat”. De ces quatre morceaux, seul “Desperation”, écrit par Steppenwolf‘s John Kay, est apparu sur leur premier album, As Safe As Yesterday Is, sorti plus tard en août. “Natural Born Bugie” était un single et les deux autres morceaux ont été conservés jusqu’à la sortie de l’album de suivi du groupe en novembre 1969.

“Natural Born Bugie” a atteint la 4e place des charts britanniques, un excellent début pour leur premier single. As Safe As Yesterday Is a passé un mois dans le classement des albums NME, culminant à la 15e place. Le disque a la particularité d’être le premier dans lequel un critique, en l’occurrence Metal Mike Saunders dans Rolling Stone en novembre 1969, a qualifié la musique de « heavy metal ».

Si vous n’avez jamais écouté As Safe As Yesterday Is, cherchez-le et essayez-le. C’est l’un des premiers albums les plus sous-estimés jamais sorti par un groupe. Plein de superbes chansons et d’excellents morceaux – les morceaux les plus remarquables sont la chanson titre “As Safe As Yesterday Is” écrite par Steve et Peter, “Desperation” et “What You Will”.

