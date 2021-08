Revisiter les horreurs des années 90 : de la pendaison de Najibullah aux Taliban 2.0, un déjà vu surréaliste

Empruntant une certaine analogie à la pandémie de coronavirus, Taliban 2.0 est la variante avancée de l’avatar original des années 1990. Cela peut déclencher une nouvelle vague de pandémies terroristes. (photo .)

« Des combattants talibans entrent à Kaboul » – En tapant ces mots le 15 août pour une alerte aux nouvelles, j’ai eu le déjà-vu le plus surréaliste. En tant que journaliste, je savais que Kaboul était encore tombée ! Mais c’était bien plus inquiétant. C’était un sentiment de malaise, quelque chose de si troublant que j’ai décidé de faire une pause de 5 minutes. En regardant mon écran en regardant les mises à jour rapides, c’était tellement, tellement bizarre. Pourquoi tout cela m’inquiétait-il autant ? Soudain, j’ai vu un tweet disant si le président afghan de l’époque, Ashraf Ghani, ferait face à un sort comme Mohammad Najibullah et je connaissais ma réponse.

Ce nom « Najibullah » m’a immédiatement transporté en 1996. C’était la première fois de ma vie que j’entendais parler d’une exécution humaine très publique et brutale. Le président afghan déchu a été tué et pendu à Kaboul. Enfant, en entendant des mots comme « pendre » et les talibans, j’étais terrifiée. Un humain peut-il faire quelque chose d’aussi horrible à un autre ? Est-ce possible? Pourquoi? Pourquoi quelqu’un ferait-il ça à quelqu’un ? C’est quoi les talibans ?

J’ai un souvenir très vague de ce que j’ai vu dans les journaux ou les bulletins d’information à cette époque mais la terreur, l’horreur est toujours très vive. Je savais juste que c’était mal. Que ce qui s’était passé, la démonstration grotesque de puissance brutale par les talibans était tout simplement inhumain. Trois ans plus tard, en 1999, le détournement de l’IC-814 a réintroduit les talibans dans tout le monde en Inde. L’année où nous avons combattu la guerre de Kargil, l’année où les 140 de Sachin Tendulkar n’ont pas été éliminés contre le Kenya lors de la Coupe du monde ICC nous ont tous fait pleurer. En décembre 1999, nous priions tous. Prier pour ces otages à Kandahar.

Tout le monde sait ce qui s’est passé ensuite. Et puis les explosions de Bamiyan en 2001. Des mois avant le 11 septembre, les talibans ont décidé de détruire les majestueux bouddhas de la vallée de Bamiyan alors que le monde regardait avec horreur. Et le mois de septembre 2001 a changé le monde tel que nous le connaissions. En grandissant à cette époque, les talibans, Oussama Ben Laden, Al-Qaïda, Pakistan, ISI sont devenus mes nouveaux sujets d’intérêt. Au moment où les attentats terroristes de Bombay en 2008 ont eu lieu, nous avons été forcés de revenir aux événements de 1999 à Kandahar.

Coupé à 2021. La crise qui a dégénéré le 15 août a été pour moi comme un récapitulatif d’action fou et émotionnel. La seule différence – maintenant je couvre tout cela en tant que journaliste. Au bureau de rédaction, je collecte des tonnes d’informations, vérifie toutes les mises à jour et écris les gros titres des endroits sur lesquels j’ai grandi en lisant.

Alors pourquoi suis-je préoccupé par l’Afghanistan ? Ma question pour vous serait – pourquoi pas ? L’histoire nous a montré que chaque fois que nous choisissons d’ignorer une crise, une catastrophe plus grande et plus brutale se produirait. Il faudrait toute une vie pour guérir ces cicatrices. Pour que les experts géopolitiques puissent autant que possible parler du «cimetière des empires», les experts militaires puissent parler de la façon dont les entrepreneurs de la défense et les grandes entreprises ont bénéficié de cette nation déchirée par la guerre, je me concentrerais sur la souffrance humaine.

Dans le cadre des médias, nous devons veiller à ce que les projecteurs ne se détournent pas de l’Afghanistan. Nous devons continuer à interroger les détenteurs du pouvoir sur leur paralysie politique. Chaque vie humaine qui souffre à Kaboul a besoin de notre attention. Posons-nous des questions sur les bases – que se passe-t-il au sujet de l’approvisionnement alimentaire ? Les enfants reçoivent-ils du lait ? Et les médicaments ? Et les serviettes hygiéniques ?

Nous ne pouvons plus rester des spectateurs silencieux. En tant que chroniqueurs de notre temps, j’essaie. Donc vous devriez. Empruntant une certaine analogie à la pandémie de coronavirus, Taliban 2.0 est la variante avancée de l’avatar original des années 1990. Cela peut déclencher une nouvelle vague de pandémies terroristes. Il n’y a pas de temps à perdre. Nous ne pouvons pas laisser l’Afghanistan sombrer dans l’échec. Pour paraphraser l’avis de l’OMS sur le coronavirus, nous devons sauver tout le monde en Afghanistan. Parce que si tout le monde n’est pas à l’abri de la pandémie de terrorisme, personne ne l’est. C’est l’heure!

