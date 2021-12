Revisiter les prédictions de PlanetF1 pour la saison 2021 de Formule 1

Venez pour que des prédictions audacieuses deviennent une réalité, et restez pour rire du rêve de titre de Sergio Perez et d’un coup franc pour Daniel Ricciardo…

La pièce des prédictions originales dans tous ses détails glorieux, ou peut-être sanglants, se trouve ici.

Qui remporte le championnat du monde des pilotes ? (1 point)

Michèle : Lewis Hamilton

Marque: Lewis Hamilton

Jon : Lewis Hamilton

Finley : Lewis Hamilton

Jamie: Sergio Perez

Verdict: Si nous sommes tout à fait honnêtes avec nous-mêmes, quatre d’entre nous devraient être tout de suite hors de propos ici, mais n’ouvrons pas à nouveau cette boîte de vers, n’est-ce pas ? Peut-être qu’Abu Dhabi était la punition ultime pour avoir été super sûr dans nos prédictions, à part Jamie. Nous aurions probablement dû le tester avant qu’il ne commence son quart de travail, même s’il était finalement plus près d’obtenir la bonne réponse en choisissant un pilote Red Bull. Cependant, je n’obtiens toujours aucun point.

Michelle : 0 Marque : 0 Jon : 0 Finley : 0 Jamie : 0

Et quelle équipe remportera le championnat du monde des constructeurs ? (1 point)

Michèle : Taureau rouge

Marque: Mercedes

Jon : Mercedes

Finley : Taureau rouge

Jamie: Taureau rouge

Verdict: « Chaque fibre » de Finley lui a dit de ne pas parier contre Mercedes et pourtant il l’a fait quand même. Espérons qu’il a appris la précieuse leçon de toujours faire confiance à votre instinct. Aucun point pour lui, Michelle ou Jamie, mais Mark et Jon sont prêts à faire des choix incroyablement courageux.

Michelle : 0 Marque : 1 Jon : 1 Finley : 0 Jamie : 0

Hors Mercedes et Red Bull, quelle équipe finira le mieux ? (1 point)

Michèle : Ferrari

Marque: McLaren

Jon : McLaren

Finley : McLaren

Jamie: McLaren

Verdict: Michelle a l’air très satisfaite en ce moment et à juste titre après avoir résisté à la tentation de choisir McLaren. Elle devrait se faire tatouer Ferrari pour fêter ça… oh, attends. Finley et Jamie commencent à transpirer un peu et pas parce que nous avons augmenté le chauffage pendant l’hiver dans les tours PlanetF1.

Michelle : 1 Marque : 1 Jon : 1 Finley : 0 Jamie : 0

Et quelle équipe finira avec la cuillère en bois ? (1 point)

Michèle : Haas

Marque: Haas

Jon : Haas

Finley : Haas

Jamie: Haas

Verdict: Scènes absolues. Tout le monde est maintenant hors de propos ! Certes, nous avons tous reçu un coup de main de Haas lui-même, qui a simplement dit à tout le monde que 2021 pourrait aussi bien ne pas exister parce qu’ils ne font absolument rien avec leur réservoir de voiture cette saison – alors remets ta chemise, Finley , gardons les célébrations au minimum, s’il vous plaît.

Michelle : 2 Marque : 2 Jon : 2 Finley : 1 Jamie : 1

Ce serait maintenant le bon moment pour nous présenter l’ordre hiérarchique complet de l’équipe… (1 point pour chaque bonne place)

Michèle : Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren, Aston Martin, AlphaTauri, Alpine, Alfa Romeo, Williams, Haas.

Marque: Mercedes, Red Bull, McLaren, Ferrari, Aston Martin, Alpine, AlphaTauri, Alfa Romeo, Williams, Haas.

Jon : Mercedes, Red Bull, McLaren, Ferrari, Alpine, AlphaTauri, Aston Martin, Williams, Alfa Romeo, Haas.

Finley : Red Bull, Mercedes, McLaren, Alpine, Ferrari, AlphaTauri, Aston Martin, Alfa Romeo, Williams, Haas.

Jamie: Red Bull, Mercedes, McLaren, AlphaTauri, Ferrari, Alpine, Aston Martin, Williams, Alfa Romeo, Haas.

Verdict: Jon prend la tête et n’était qu’à un échange Ferrari/McLaren d’une salle comble, ce qui aurait demandé un certain effort. Du côté positif, il vient d’arrêter des centaines de personnes qui lui demandent les numéros de loterie de cette semaine.

Michelle : 6 Marque : 5 Jon : 10 Finley : 4 Jamie : 5

Passons maintenant à quelques batailles de pilotes. Norris contre Ricciardo, qui gagne ? (1 point si correct)

Michèle : Ricciardo

Marque: Ricciardo

Jon : Ricciardo

Finley : Ricciardo

Jamie: Ricciardo

Verdict: Nous sommes tellement, tellement désolés Lando.

Michelle : 6 Marque : 5 Jon : 10 Finley : 4 Jamie : 5

Et qu’en est-il de la bataille entre deux anciens champions du monde : Vettel contre Alonso ? (1 point si correct)

Michèle : Vettel

Marque: Alonso

Jon : Alonso

Finley : Alonso

Jamie: Alonso

Verdict: Michelle n’avait clairement pas lu ‘El Plan’ mais Mark, Jon, Finley et Jamie lui ont tous offert leurs exemplaires avant la saison 2022.

Michelle : 6 Marque : 6 Jon : 11 Finley : 5 Jamie : 6

Pensons à Leclerc contre Sainz chez Ferrari… (1 point si correct)

Michèle : Leclerc

Marque: Leclerc

Jon : Leclerc

Finley : Leclerc

Jamie: Leclerc

Verdict: Nous sommes tellement, tellement désolé Carlos.

Michelle : 6 Marque : 6 Jon : 11 Finley : 5 Jamie : 6

Et une dernière bataille… Gasly contre Tsunoda. Quel pilote arrive en tête ? (1 point si correct)

Michèle : gazeux

Marque: Tsunoda

Jon : Tsunoda

Finley : gazeux

Jamie: Tsunoda

Verdict: Honte à Mark, Jon et Jamie pour s’être dirigés vers le piège de la pré-saison dans lequel nous savons tous ne pas tomber. Un de ces jours, nous apprendrons.

Michelle : 7 Marque : 6 Jon : 11 Finley : 6 Jamie : 6

Celui que nous attendions tous… donnez-nous une prédiction audacieuse pour la saison 2021. (5 points si correct)

Michèle : Max Verstappen et George Russell forment l’alignement Mercedes 2022

Marque: Sergio Perez remportera au moins trois courses

Jon : George Russell et Nicholas Latifi marqueront des points pour Williams au moins deux fois chacun

Finley : Ricciardo obtiendra une victoire et Alonso obtiendra un podium.

Jamie: Perez sera sacré champion du monde 2021, mais ne sera pas retenu par Red Bull pour 2022.

Verdict: Nous nous demandons maintenant si Jamie doublant sa prédiction de titre de Sergio Perez était en fait un appel à l’aide que nous n’avions pas remarqué à l’époque ou si Sergio l’avait payé pour être son homme de battage publicitaire pour la saison 2021. Jon et Finley ne peuvent pas garder les sourires sur leurs visages et c’est vraiment écoeurant, très franchement.

Classement du championnat du monde PlanetF1

Jon – 16 points

Finley – 11 points

Michelle – 7 points

Mark et Jamie – 6 points

Et voilà, Jon est champion du monde PlanetF1 et il n’y a pas de manipulation des règles en vue… imaginez ça. Jon a repoussé une charge tardive de Finley, qui est obligé de se contenter de la deuxième place et Michelle complète le podium. Dans le vrai style Haas, Mark et Jamie sont laissés à l’arrière – mais sont légèrement réconfortés par le fait que même eux ont marqué plus de points qu’eux cette année.

Au moins, les prédictions 2022 seront tellement plus faciles…