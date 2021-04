Revisiter les soirées de la saison des récompenses de Los Angeles avant les Oscars 2021 ⋆ .

Il était une fois, les célébrités voulaient discuter de qui elles portaient, et c’était mon travail de leur en parler.

J’approcherais Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Kerry Washington, Cher, Salma Hayek Pinault et d’autres grandes stars lors d’événements intimes de l’industrie à Los Angeles. Au cours d’un cocktail ou d’un dîner, parfois d’un brunch ou d’un déjeuner, nous parlions des robes, de leurs cheveux, de la scène de la fête et de leur travail philanthropique chaque fois que l’événement bénéficiait à une cause.

C’était bien avant que le terme «distanciation sociale» envahisse notre quotidien vernaculaire courtoisie de la pandémie.

Cette saison de récompenses, qui ne ressemble à aucune autre, je me suis retrouvé à réfléchir à ces brefs échanges avec les plus grands noms d’Hollywood, des moments francs qui vivent dans ma mémoire et sur de vieux enregistrements – certains si anciens qu’ils ont été documentés sur un iPod classic.

Dans le bon vieux temps des fêtes, Tessa Thompson, assise de gauche à droite, Kristen Stewart, Miley Cyrus et Suzie Riemer discutent lors du dîner pré-Oscar Chanel et Charles Finch en 2019.

(Billy Farrell / BFA.com)

Les interactions ont contribué à faire de moi ce que je suis et, à bien des égards, représentent une autre ère de la vie pour moi et, peut-être, le zeitgeist culturel. Ils signifient un âge d’innocence où la communauté, la camaraderie et la connexion ne se sentaient pas comme des amis perdus depuis longtemps, et des fêtes se déroulaient en IRL au lieu de discussions vidéo.

Comme en 2008, quand j’ai rencontré Rihanna. À l’époque, elle était elle n’était encore qu’une «Good Girl Gone Bad» qui n’avait pas encore atteint le territoire «Rated R».

«Je ne fais jamais la fête», ronronna Rihanna dans mon enregistreur lors d’un événement pré-Grammy InStyle au Hollywood club Boulevard3. “Ce soir est le soir.”

Rihanna aux 59e Grammy Awards en 2017.

(Christopher Polk / .)

Quatre ans plus tard, je l’ai approchée lors d’un autre événement pré-récompenses, le brunch Roc Nation, qui avait été parrainé par Gucci.

«Hé, chérie, quoi de neuf?» a déclaré le chanteur devenu entrepreneur, perché au sommet de l’escalier principal en colimaçon de Soho House à West Hollywood. Elle s’est adressée à moi comme si nous étions de vieux amis, mais Rihanna rencontre plus de gens que le pape. Je n’avais aucune illusion qu’elle se souvenait de moi. Elle s’était simplement habituée à ce que des inconnus l’approchent et savait comment jouer au jeu.

J’ai sorti mon enregistreur alors que ses boucles blondes rebondissaient avec la facilité sans effort d’une superstar dont le coiffeur avait passé des heures à coiffer chaque boucle individuelle. «Je me suis réveillée avec mes cheveux comme ça», dit-elle. «J’ai pris une douche hier soir après les répétitions, et c’était bouclé. Sa nouvelle teinte «a été inspirée par« Scarface »», dit-elle.

Quelques minutes plus tard, Rihanna a trouvé une amie à Katy Perry, qui traînait dans une zone VIP encordée. À l’époque, Perry venait de divorcer de Russell Brand. Je n’ai pas été surpris quand elle a refusé de faire une interview avec moi. Cependant, Perry s’est montrée heureuse d’obliger quand j’ai demandé qui avait fait sa robe bleue et rose, qui s’accordait parfaitement avec ses cheveux bleu électrique.

Katy Perry arrive aux MTV Video Music Awards 2010.

(Chris Polk / .)

«Je ne sais pas», dit Perry. «Mais vous pouvez me décompresser.»

Alors je l’ai fait.

«Fausto / Puglisi», ai-je épelé dans mon enregistreur. “Merci.”

J’étais habitué aux réponses timides. Et, hé, la timidité peut parfois être mignonne. Tout ce qui était drôle ou étrange fonctionnait aussi. Michelle Williams (l’actrice nominée aux Oscars, pas la chanteuse de Destiny’s Child), m’a un jour insisté sur le fait qu’elle ne s’était pas teinte les cheveux, qu’il faisait plus sombre parce qu’elle «ne voit jamais le soleil parce qu’elle vit sous des perruques la plupart du temps. ”

Son meilleur ami, Busy Philipps, assis à côté d’elle, a sonné. «Je pense que lorsque vous étiez dans le Michigan, cela a dû être si morne que vos cheveux sont devenus sombres», a-t-elle dit, ajoutant à la morsure.

Y a-t-il eu de ces dernières nouvelles? Non.

Mais nous savons tous que vous avez cliqué sur ces histoires stupides et photographiées au fil des ans, sinon vous ne liriez probablement pas celle-ci en ce moment. («Rihanna fait ses débuts avec une nouvelle blonde à la Grammy Party»; «Katy Perry sort dans une robe moulante»; «Michelle Williams jure qu’elle ne s’est pas teinte les cheveux.») Je n’ai pas écrit les gros titres, mais ça C’était mon travail de devenir rapidement ami avec des stars pour une citation ou deux. Parfois, c’était pour une actualité mode ou beauté, d’autres fois pour une histoire de fête.

Michelle Williams, à gauche, et le bestie Busy Phillips au bal des gouverneurs des Primetime Emmy Awards 2019 sur la plate-forme de l’événement en direct de LA.

(Al Seib / Los Angeles Times)

En tant que journaliste de divertissement au début de la vingtaine, nouvellement arrivée à Los Angeles et cherchant simplement à payer mes cotisations et mes factures, il y avait à peu près autant de soirées de la saison des récompenses éclatantes qu’il y avait de nominations chaque année.

Nuit après nuit, le lieu et la foule ont peut-être différé, mais c’était toujours la même chanson et la même danse, avec une chorégraphie que tout candidat ou candidat en herbe connaissait bien. Les vraies stars ont presque toujours joué le jeu, ce qui m’a aidé à créer une histoire qui permettait aux lecteurs de se sentir comme s’ils avaient également été une mouche bien talonnée sur le mur. D’autres, qui resteront sans nom, m’ont mangé vivant dans les fêtes, mais leur comportement a réitéré une leçon de vie précieuse que j’avais déjà apprise pendant mon adolescence, à savoir que cela en disait plus sur eux que sur moi.

«Vous devez avoir des boules d’acier dans le monde de la fête», m’a dit un jour un éditeur après qu’un acteur m’ait réprimandé pour l’avoir approché.

Je ne sais pas pour les bals, mais j’avais un arsenal de petites robes noires. Ce que je portais est devenu mon armure. Cela m’a aidé à mettre mon instinct de giroflée au bord du trottoir et à me faire passer pour le papillon social que j’aurais aimé être au lycée et à l’université. Peu importe que je me donne souvent des discours d’encouragement sur les trajets en voiture dans lesquels je répète des mantras comme: «Vous avez autant de succès que ces gens. Vous êtes tout aussi digne », comme une version mal écrite des répliques du personnage de« Saturday Night Live »d’Al Franken:« Je suis assez bon, je suis assez intelligent, et, en vain, des gens comme moi! »

Finalement, je suis passé des LBD aux robes de créateurs que j’ai trouvées grâce à des achats en consignation. J’ai acheté une robe de cocktail Zac Posen noire et fuchsia appartenant auparavant à mon idole d’enfance Paula Abdul, une robe en laine grise structurée Oscar de la Renta sur laquelle Naomi Watts m’a complimenté une fois, une robe Dolce & Gabbana en soie rouge et noire et plusieurs autres robes de créateurs cela m’a aidé à incarner le rôle de quelqu’un qui appartenait. Ces robes m’ont emmené d’une saison à l’autre et m’ont appris la valeur des tendances de la mode pour un style et un goût intemporels.

Au fil du temps, interrompre poliment Matthew McConaughey et Kate Hudson lors d’une afterparty des Screen Actors Guild Awards est devenu une compétence aussi perfectionnée que l’art de poser une question idiote de telle manière que j’étais dans la blague. (Que faudrait-il pour faire monter Hudson sur la piste de danse? “Que faudrait-il?” J’ai aussi mon fils. Je ne peux pas me lever trop tard! »)

Alfre Woodard en octobre 2019.

(Carolyn Cole / Los Angeles Times)

Bien que les extraits sonores accrocheurs soient les plus courants, vous obtiendrez parfois des réponses plus perspicaces, comme au dîner de la saison des récompenses d’Alfre Woodard, qui attirait souvent Oprah Winfrey, Viola Davis et Octavia Spencer.

«La seule fois où nous entendons les noms de l’autre, c’est lorsque nos représentants maudissent le fait que l’un de nous a trouvé un emploi», m’a dit Woodard à propos de mint juleps en 2012, expliquant pourquoi elle avait sa liaison annuelle. «C’est une grande ville, donc je pense qu’il est important pour nous de nous réunir. … Nous échangerons des secrets. Finalement, cela reviendra à parler de sexe. C’est toujours le cas. Nous avons tellement soif de nous détendre dans les bras de quelqu’un qui nous attrape.

Davis a ajouté: “Il y a quelque chose à propos de se réunir et de partager des expériences pour que vous vous sentiez moins seul dans vos expériences.”

Écrire sur le hoopla hollywoodien a en grande partie perdu de son éclat au fil du temps, mais avec le recul, je peux maintenant dire que les bons moments ont été bons. J’étais aux premières loges des moments les plus festifs et des tendances de l’industrie qui se déroulaient en temps réel.

Avec une pandémie, la saison des récompenses de cette année est extrêmement différente. Nous avons eu un aperçu des maisons et des chambres d’hôtel des nominés et des gagnants. Les fêtes appartiennent, au moins momentanément, au passé, mais il y a un temps et un lieu pour elles. Je le sais de première main car ce n’est pas ma première saison passée en marge.

Je n’arrive jamais à faire la fête. Ce soir est le soir.

Rihanna

Quand ma fille avait 4 mois, on lui a diagnostiqué un trouble mitochondrial rare. Le circuit des récompenses a coïncidé avec les près de deux mois que nous avons passés à l’hôpital. Désireux de maintenir une assurance maladie et une carrière pour laquelle il avait travaillé dur, mon mari, photojournaliste de divertissement, a assisté aux Golden Globes pour photographier le tapis rouge. Mon amie Katie m’a tenu compagnie à l’hôpital ce soir-là.

«Nous organiserons notre propre soirée Golden Globe», avait-elle dit dans une tentative d’être optimiste.

Pendant que ma fille dormait, Katie et moi avons regardé l’émission en sourdine. Les bruits de l’hôpital occupaient le devant de la scène: les bips sonores, les infirmières dans le couloir qui riaient pendant la pause, le son de la respiration de ma fille. Sur une télévision à côté de son lit, nous avons regardé en silence les gens défiler en robe tout en remportant des prix. Je me suis retrouvé à penser: «Qui se soucie des fêtes, des robes, des films ou d’Hollywood quand le monde a l’impression de s’effondrer autour de nous?»

Dans les semaines qui ont suivi, ma réalité s’est éloignée de plus en plus de la normale que je connaissais autrefois, mais j’ai commencé à réaliser que prendre soin de soi signifiait revenir là-bas. S’habiller. Aller au travail. Socialiser. Célébrer. Même s’il s’agissait de victoires d’autrui, l’optimisme était contagieux.

Pour beaucoup de gens, la saison des récompenses peut sembler une sottise d’auto-félicitations, en particulier maintenant, ce qui explique probablement pourquoi de nombreuses émissions ont vu leurs cotes d’écoute chuter cette année.

En tant que personne dont la vie et les moyens de subsistance sont devenus un équilibre constant entre les choses matérielles et une réalité souvent plus sombre passée à l’hôpital et à l’extérieur avec ma fille, j’ai trouvé qu’il est important de se souvenir: la vie est précaire. Personne ne sait ce qu’apporte le lendemain, le mois ou l’année. Les stars de cinéma ne sont pas exemptées. Le bonheur et la tristesse sont également éphémères, alors quand il est temps de célébrer – faites exactement cela.

De plus, au-delà de la fumée et des miroirs, la vérité est que les récompenses, les robes et les fêtes sont tous censés être un outil de marketing. Margot Robbie n’a pas tardé à me le rappeler l’année dernière, quelques semaines à peine avant le déclenchement de la pandémie.

Sous des lumières suspendues pendant l’heure du cocktail au dîner Chanel et Charles Finch au Polo Lounge de l’hôtel Beverly Hills, j’ai demandé ce que signifiait pour elle la nomination aux Oscars de Robbie pour «Bombshell».

Margot Robbie et Penélope Cruz assistent au dîner pré-Oscars Chanel et Charles Finch à l’hôtel Beverly Hills le 8 février 2020.

(Billy Farrell / BFA.com)

“Cela signifie simplement que j’espère que plus de gens regarderont le film, ce que je veux vraiment”, a déclaré Robbie avant de rattraper Penélope Cruz. «La reconnaissance des récompenses peut faire cela pour un film.»

Dans cet esprit, Robbie est apparu aux Golden Globes de cette année, vêtu d’une robe à imprimé floral de la collection de prêt-à-porter printemps-été 2021 de Chanel. En tant que producteur de la comédie noire «Promising Young Woman» nominée aux Oscars et aux Globe de cette année, Robbie a assisté au spectacle pour présenter la bande-annonce du film. Nul doute qu’elle aurait assisté à des afterparties pour aider à promouvoir le film, s’il y en avait eu.

Pour la part de Chanel et Finch, au lieu d’une soirée cette année, les organisateurs envoient à leur éternelle liste d’invités un package afin que l’élite du cinéma et de la mode puisse porter un toast aux nominés de cette saison à la maison la veille des Oscars. Ils ont décidé de ne pas organiser d’événement virtuel mais ont voulu commémorer le moment.

Mais il y a des signes de ce qui va arriver. Les organisateurs du gala du Met, qui se déroule généralement en mai de chaque année, ont reporté l’affaire annuelle à grande échelle, optant pour un avantage plus intime le 13 septembre. Un gala des étoiles est prévu pour mai 2022.

Pour les initiés de l’industrie, le spectacle – et le cirque qui l’entoure – doit continuer. Bien que les temps aient changé et qu’il puisse sembler que la fête soit momentanément terminée, il est clair qu’un jour elle reviendra. Et quand viendra le temps de célébrer, nous le ferons à nouveau.

window.fbAsyncInit = function() { FB.init({

appId : '134435029966155',

xfbml : true, version : 'v2.9' }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));