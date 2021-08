Revisiter l’original No More Heroes

No More Heroes est sorti sur Nintendo Wii en 2007 au Japon et en 2008 partout ailleurs. Le jeu suit Travis Touchdown, un fan de catch et d’anime qui veut devenir l’assassin classé n°1 après avoir remporté un Beam Katana dans une vente aux enchères en ligne. Le jeu ne se prend jamais trop au sérieux, par exemple, si vous voulez sauvegarder votre partie, vous devez utiliser les toilettes pour le faire, et cela casse même parfois le quatrième mur.

Mais comment est l’original No More Heroes en 2021 ? Devriez-vous y revenir avant No More Heroes 3 ? Espérons que cette vidéo aidera à répondre à cette question, et oui, il n’y a pas de spoilers sur l’intrigue du jeu dans cette vidéo. L’original No More Heroes et sa suite ont obtenu des ports sur Nintendo Switch et Steam, ce qui facilite plus que jamais l’essai de la série.

En ce qui concerne la série dans son ensemble, No More Heroes a obtenu un port “amélioré” sur Xbox 360 et PS3 (mais uniquement sur PS3 en dehors du Japon), une suite intitulée No More Heroes 2: Desperate Struggle en 2010, une version mobile uniquement au Japon. -off game, un autre spin-off pour consoles et PC intitulé Travis Strikes Again: No More Heroes, et maintenant une 3e entrée numérotée intitulée No More Heroes 3 qui devrait sortir exclusivement sur Nintendo Switch le 27 août 2021. Donc bien que ce ne soit pas la série la plus réussie au monde, ce n’était certainement pas une merveille à un coup.

