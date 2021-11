Revisitez la saison 8 de Dexter avant la première de New Blood

Pendant ce temps, Vogel et Dexter sont traqués par un tueur en série, qu’ils croient d’abord être un de ses anciens patients. Ils ont commencé à former une personne au hasard qu’ils soupçonnaient initialement d’être le tueur, mais il a également été assassiné.

Alors que la série touchait à sa fin, Dexter a découvert que le tueur était en fait le petit ami de son voisin assassiné et le fils de Vogel, Oliver Saxon, qui avait simulé sa mort dans un incendie. Vogel a d’abord essayé de protéger Oliver parce qu’elle pensait naïvement qu’elle pouvait le changer, mais s’est rendu compte qu’il était une cause perdue et a donné à Dexter le feu vert pour le découper en morceaux.

Seulement, il était trop tard, car Oliver a tranché la gorge de Vogel devant Dexter, emportant la seule figure parentale que lui et Deb avaient laissée.

Pendant que tout cela se passait, Dexter planifiait une vie en Argentine avec Hannah et Harrison. La seule chose qui le retient est son désir de vengeance. Et il satisfait presque ce besoin lorsqu’il a attaché Oliver à une table, seulement pour réaliser miraculeusement qu’il n’a plus envie de sang.