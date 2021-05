Revisitez le premier Apple Store au monde avec la réalité augmentée

Le 19 mai 2001, Apple a ouvert ses deux premiers magasins de détail à Tysons Corner, en Virginie et à Glendale, en Californie. Maintenant, vous pouvez revisiter le premier Apple Store au monde exactement tel qu’il était il y a vingt ans le jour de l’ouverture officielle grâce à une expérience de réalité augmentée interactive.

Avant son ouverture officielle, Steve Jobs a enregistré une visite vidéo du premier * Apple Store, en parcourant les allées d’Apple Tysons Corner.

Le modèle de réalité augmentée ci-dessous représente une reconstruction minutieuse de ce magasin d’origine, du nombre et de la couleur des Mac sur chaque table aux logiciels tiers sur les étagères. Les œuvres d’art sur les murs et les vitrines sont fidèles à l’époque. Le modèle est conçu pour être aussi précis que possible dans les paramètres des informations disponibles.

Appuyez sur le bouton ci-dessous dans Safari sur un iPhone ou un iPad pour lancer le modèle (17 Mo) et appuyez sur «Afficher» lorsque vous y êtes invité. Placez le modèle sur une table pour l’explorer avec autant de détails que vous le souhaitez et en savoir plus sur la conception du magasin ci-dessous.

Optimisé pour les appareils A12 et plus récents.

Le magasin

Au-delà d’une entrée en acier inoxydable noir bordée de logos Apple brillants, les premiers Apple Store étaient organisés en huit sections distinctes étiquetées par des panneaux rétroéclairés au plafond: maison, pro, musique, films, enfants, photo, barre de génie, etc. Les sections ont été divisées par des cloisons en verre à fines rayures qui ressemblaient à l’interface Aqua originale de Mac OS X.

Au lieu de grandes tables en bois et de sols en pierre, les Macs étaient exposés sur des tables en Corian blanc en forme de haricots rouges. Le merchandising dans chaque section du magasin mettait en évidence des solutions et des produits qui fonctionnaient parfaitement avec Mac OS X, comme les appareils photo numériques, les caméscopes et les lecteurs MP3. Comment modifier des photos de mon appareil photo numérique sur un Mac? Comment puis-je créer un film personnel dans iMovie? Quel logiciel est disponible pour les enfants?

La section etc. abritait des accessoires tels que des imprimantes, des claviers et des câbles, et la barre Genius était située dans le coin, non centrée à l’arrière comme dans les Apple Store plus tard.

Plus de trois cents titres de logiciels tiers en boîte ont été disposés sur deux rangées de rayonnages noirs s’étendant d’un kiosque de caisse près de l’avant du magasin au théâtre à l’arrière. Au cinéma, Apple a hébergé des ateliers, des démos de logiciels et parfois des visualiseurs iTunes sur un écran de projection de 10 pieds. Les grands magasins accueillaient souvent des musiciens et des experts créatifs au théâtre pour des événements en direct.

Appel de Cupertino

«Si cette personne ne connaît pas la réponse, elle a une hotline pour nous appeler à Cupertino, au siège d’Apple, où nous avons quelqu’un qui le sait.»

Lorsque Steve Jobs a présenté le Genius Bar, il a pris un téléphone à cadran rouge classique sur le comptoir arrière. Tous les premiers Apple Store étaient équipés d’un téléphone rouge similaire, prêt et attendant comme une bouée de sauvetage pour les Genius avec un problème technique épineux.

Vous ne trouverez pas de hotline Cupertino dans les Apple Store d’aujourd’hui, mais en utilisant le modèle de réalité augmentée ci-dessus, vous pouvez mettre le même téléphone rouge que Steve Jobs a pris sur votre comptoir. Ouvrez cette page dans Safari sur un iPhone ou un iPad.

Monter le son! Donnez-lui une bague et regardez de plus près. Vous ne savez jamais qui pourrait répondre.

* Il y a un certain désaccord au sein de la communauté Apple sur le fait que l’Apple Store est le véritable «premier» magasin. Beaucoup considèrent Apple Tysons Corner comme le premier Apple Store, car il a ouvert trois heures avant Apple Glendale Galleria en raison des différences de fuseau horaire. C’est aussi l’endroit où Steve Jobs a choisi de visiter et d’héberger un aperçu multimédia avant l’ouverture. D’autres considèrent Apple Glendale Galleria comme le premier Apple Store car il porte le numéro de déploiement R001, indiquant qu’il s’agissait du premier projet planifié en interne. Aux fins de cet article et de la santé mentale de l’auteur, Apple Tysons Corner est appelé le premier Apple Store.

