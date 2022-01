Revisitez les hauteurs de l’album classique de Frank Sinatra

Le mois suivant sa sortie, le 6 janvier 1958, Frank Sinatra a commencé une course de cinq semaines au n ° 1 des charts américains avec Come Fly With Me, atteignant finalement la première place le 10 février 1958. Ce fabuleux album était le premier disque de Frank avec Billy May en tant qu’arrangeur et chef d’orchestre; c’est un album qui respire le style et la sophistication et était un appel de clairon à l’Amérique centrale pour voir le monde. Comme pour tout, le timing de Sinatra était parfait : ce n’est qu’en 1956 que plus de personnes ont traversé l’Atlantique Nord en avion qu’en bateau.

Après six albums avec Nelson Riddle et un avec Gordon Jenkins, Frank a enfin pu travailler avec son arrangeur Capitol de prédilection. Dès le début de sa carrière chez Capitol, il a demandé à travailler avec May, et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi Frank le voulait comme partenaire. Mandalay, Hawaï, Capri, Londres, Paris ou Rome ? L’invitation de Frank à « venir voler avec moi » était une demande évocatrice adressée à 175 millions d’Américains.

En 1958, la plupart des gens ne pouvaient que rêver de voyager en avion ; visiter des endroits étrangers lointains était pour les riches et les célèbres – et Frank s’est qualifié sur les deux plans. En réalité, très peu d’Américains avaient même un passeport. La sélection inspirée de chansons, cependant, a emmené l’auditeur dans un voyage autour du monde. Enregistré au Capitol’s Studio A, à Hollywood, il a été produit par Voyle Gilmore et comportait 12 morceaux, allant de numéros de swing tapageurs (« Come Fly With Me » et « Let’s Get Away From It All ») aux ballades romantiques (« Automne In New York » et « Moonlight In Vermont »), chacun d’entre eux a été conçu pour un impact maximal. L’humour léger de numéros comme « The Road To Mandalay » et « Isle Of Capri » ajoute une dimension supplémentaire à ce merveilleux disque. (Billy May jure qu’il a arrangé « Flying Down To Rio » pour l’album, mais aucun enregistrement n’a jamais fait surface.)

Come Fly With Me devient le premier album de Frank à figurer dans les charts britanniques, inaugurés le 8 novembre 1958 (sa chanson titre avait déjà fait sa marque dans les charts singles, le 13 septembre). Dans leur critique de Match 1958, High Fidelity a trouvé qu’il s’agissait d’un excellent album. « Frank parcourt une liste de standards [as if on a trip], y compris « Moonlight in Vermont », « Autumn in New York », « April In Paris », « Brazil », etc. « Isle Of Capri », dans lequel il tire son chapeau de manière amusante à un restaurant hollywoodien dans lequel il mange souvent, en remplaçant ces mots: « Elle portait une belle boulette de viande sur son doigt / C’était au revoir à la Villa Capri. »

