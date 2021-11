Revisitez les rôles de film les plus emblématiques de l’icône des PCA 2021 de Halle Berry

Halle Berry est un super-héros sur et en dehors du grand écran.

La superstar oscarisée reçoit le People’s Icon Award aux People’s Choice Awards 2021, selon E! a annoncé vendredi 19 novembre. L’actrice, productrice, mère de deux enfants et bien plus est reconnue pour tout ce qu’elle a fait après nous avoir éblouis pendant près de quatre décennies dans l’industrie.

Alors que la liste impressionnante des réalisations de Berry ne voit pas de fin en vue, nous jetons un regard rétrospectif sur l’une de nos parties préférées de sa carrière : ses rôles les meilleurs et les plus emblématiques au cinéma ! Des films comme Monster’s Ball, X-Men, Swordfish et Die Another Day ont résisté à l’épreuve du temps, nous obligeant à discuter de son travail monumental pendant des années.

Nous revisitons tous les rôles inoubliables que Berry nous a confiés au cours de sa longue carrière. Faites défiler la galerie ci-dessous pour voir tous les plus grands rôles de Berry au fil des ans, des films d’action de super-héros aux drames acclamés par la critique.