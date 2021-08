Revisitez tous les moments à couper le souffle des Jeux olympiques de Tokyo 2020

Les Jeux Olympiques de Tokyo sont peut-être terminés, mais les célébrations ne font que commencer.

Au cours des deux dernières semaines, le monde s’est réuni pour regarder les plus grands athlètes concourir pour les médailles d’or, d’argent et de bronze. Alors que la concurrence était féroce et que l’histoire a été écrite maintes et maintes fois, de nombreux fans continueront de parler des moments à couper le souffle qui ont inspiré des millions de personnes.

Pour commencer, Simone biles, Suni lee et l’équipe de gymnastique des États-Unis a rendu l’Amérique fière de son accent sur la santé mentale ainsi que de ses compétences dans divers événements. Pour ce qui est de Caeleb Dressel, nous sommes toujours impressionnés par la vitesse à laquelle il a nagé pour remporter plusieurs médailles d’or.

Et tandis que les athlètes américains ont donné aux téléspectateurs de nombreuses raisons d’être impressionnés, le mérite doit également être accordé à d’innombrables autres à travers le monde. Après tout, il est plus que remarquable que la Grande-Bretagne Marron ciel a remporté une médaille en skateboard à seulement 13 ans.