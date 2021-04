Revitalisé Mark Cavendish mérite toutes les éloges après sa dure chevauchée ⋆ .

Mark Cavendish a souffert d’Epstein Barr et de dépression (Photo: .)

Je me souviens clairement de la première fois que j’ai interviewé Mark Cavendish. C’était une journée ensoleillée de fin de printemps sur Soho Square à Londres, juste avant le Tour de France 2010.

Pendant que les médias rassemblés attendaient, mon équipe de Sky News et moi nous sommes installés sur un banc de parc où je me suis assis, nerveusement, en parcourant mes notes. Je dis «nerveusement», mais vraiment, j’étais assez terrifiée, comme mon frère m’avait prévenu que je devrais l’être.

J’étais journaliste à l’époque et c’était ma première incursion dans le sport, le premier de mes dix Tours de France jusqu’à présent. Cavendish était déjà dix fois vainqueur d’étape du Tour et sa réputation était presque aussi effrayante en dehors de la moto que sur le vélo, souffrant des imbéciles aussi dédaigneusement que ses rivaux.

Mon frère, Cathal, était un passionné de cyclisme et m’avait bien informé sur les questions les plus pertinentes pour les fans de ce sport à l’époque; ne lui posez pas de questions sur les victoires d’étape, parlez plutôt du changement du système de points cette année, renseignez-vous sur son avance, bien sûr, mais ne paraissez pas ignorant. Il le sentira.

Il s’est avéré que Cavendish était doucement parlé, charmant et aimable interviewé, mais je n’ai jamais oublié cette première leçon, renforcée pour moi par l’homme lui-même au fil des ans: “ Ne me faites pas de déclaration, demandez-moi un question et je vous donnerai une réponse appropriée. Vous ne voulez pas être à la fin d’un regard mortel de Cavendish à la fin d’une course après avoir déclaré “ c’était un sprint difficile ”, et espérez qu’il reprendra sur le bon chemin.

Vous voyez, Cavendish n’est pas dans ce jeu pour le trajet, et il ne s’attend pas à ce que vous le soyez non plus. Il a un immense respect pour le travail acharné et s’attend à ce que tout le monde se présente préparé pour le travail, journalistes compris.



Mark Cavendish a remporté la médaille d’or après l’étape de 160,3 km Bodrum-Kusadasi lors de la huitième et dernière journée du 56e Tour cycliste présidentiel de Turquie (Photo: .)

C’est en partie ce qui a fait de lui un personnage si fascinant et, soyons honnête, diviseur au cours de ses 14 années jusqu’à présent au sommet de la course professionnelle sur route. Il dit ce qu’il pense, se met en difficulté mais ne cache pas non plus ses larmes.

C’est le côté le plus doux de cette émotion brute sur laquelle les fans se sont réchauffés la plupart ces derniers temps, mais c’est le côté le plus dur, le combattant intérieur, qui l’a amené ici.

La célébration unanime du cyclisme et au-delà pour le quatuor de Cavendish des récentes victoires a été exceptionnelle et réconfortante. Jusqu’à ce que le Manxman remporte quatre étapes au Tour de Turquie la semaine dernière, il n’avait pas franchi la ligne d’arrivée les bras levés en trois ans. Il y a cinq ans depuis sa dernière victoire au Tour de France, coupant court à une campagne française réussie de trois victoires d’étape pour tenter une autre chance à la gloire olympique à Rio, où il est reparti avec une médaille d’argent.

Mais si sa bataille contre Epstein Barr et la dépression qui a suivi sur le chemin du retour vers le podium a été publique, elle a aussi, presque certainement, été incroyablement solitaire. C’est une vérité universelle que peu importe le nombre de personnes qui se présentent pour encourager vos réalisations, seul un très petit nombre sera là pour vous tenir la main à travers les temps sombres. Si tu es chanceux. Pour un homme dont le nom a été inscrit au crayon dans les livres d’histoire pendant des années comme succédant aux 34 victoires d’étape d’Eddy Merckx sur le Tour, et qui a été figé sur un 30 quoique exceptionnel, les limbes ont été particulièrement douloureux.

À bien des égards, les victoires de Cavendish la semaine dernière n’étaient pas pour ceux qui ont célébré le plus fort, les fans enthousiastes et les commentateurs admiratifs, mais pour ceux qui ont compris à quel point ils avaient été gagnés; pour Cavendish lui-même et le petit cercle de la famille et des proches qui ont traversé tout cela avec lui.

Et pourtant, le sport n’est rien sinon une chance pour nous tous de vivre les hauts et les bas de la vie à travers les autres. Il nous pardonnera, j’en suis sûr, d’avoir pris le réconfort personnel et individuel de son voyage de validation, sa preuve du pouvoir d’un travail acharné et de la confiance en soi, de l’humilité nécessaire pour tomber neuf fois et se lever dix fois. . Ces leçons sont pour nous tous, car c’est finalement ce que le sport – et être un fan de sport – signifie.

C’est pourquoi j’aimerais beaucoup voir Cavendish s’aligner au Tour de France de cette année. Il y a un argument selon lequel il n’a pas besoin d’un ou deux derniers voyages en France pour signer sa carrière, après avoir remporté une belle série de 150 victoires professionnelles. Nous faisons, cependant. Nous devons le revoir.

Si rien d’autre, ce serait une chance de célébrer la grandeur sportive pendant qu’elle est encore avec nous, plutôt que d’y réfléchir une fois qu’elle est partie.

Qu’il puisse se rapprocher de ce record Merckx est, à présent, hors de propos. Hanté depuis si longtemps par ce qu’il pouvait encore accomplir plutôt que fêté pour tout ce qu’il avait, un dernier Tour serait une chance de chasser ces fantômes du futur avec une ovation debout pour sans doute le plus grand sprinter que la plus grande course de vélo ait jamais vue.

Mark Cavendish au Tour de France, une dernière fois? C’est ce que de nombreux fans de cyclisme aimeraient voir.

Ces jours-ci au moins, nous savons que si les fans crient assez fort, parfois, parfois, ils peuvent se débrouiller.

