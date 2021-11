Revival présente un nouveau DEX et un nouveau jeton de gouvernance

Revival, un projet DeFi 100% communautaire basé sur BSC, est fier de présenter son nouveau jeton DEX REVIVAL (RVL). La plate-forme permet aux détenteurs de leur jeton natif (RVL) de gagner un revenu passif en BNB et de profiter d’une expérience sécurisée et transparente au sein de l’espace DeFi.

Revival a créé une plate-forme où les utilisateurs peuvent diversifier, développer et protéger leurs investissements en crypto-monnaie tout en gagnant des récompenses de BNB. Revival s’efforce également de jeter les bases fondamentales permettant aux particuliers, aux entreprises et aux startups de cryptographie de se développer et de prospérer dans le secteur DeFi.

Tout investisseur qui possède 10B RVL ou plus reçoit des réflexions automatiquement et peut voir son portefeuille de crypto-monnaie croître en temps réel grâce à la fonction « Revival Wallet Connect ». Les investisseurs peuvent retirer leur BNB à tout moment ou réinvestir les récompenses dans le protocole Revival pour générer plus de profits.

L’équipe derrière la plate-forme est entièrement doxxée et le tapis est revu pour inspirer la confiance des investisseurs dans la plate-forme DeFi. Le projet a également soumis son contrat intelligent pour un audit DessertSwap afin d’assurer aux investisseurs de Revival que leurs fonds sont entre de bonnes mains.

RevivalDex : une nouvelle façon de gagner des récompenses

L’équipe Revival est ravie de présenter sa nouvelle plate-forme DEX qui offre plus d’options aux détenteurs de RVL pour gagner plus de récompenses. Le DEX facilite l’expansion du système de récompenses BNB chez Revival, qui a jusqu’à présent émis plus de 1 100 BNB en récompenses aux détenteurs.

RevivalDEX améliorera ce système de récompense en intégrant une nouvelle option permettant aux détenteurs de miser leur RVL et de gagner plus de jetons. Les détenteurs peuvent également parier RVL pour empocher VVL, le nouveau jeton de gouvernance de la plateforme.

Le DEX permet également à l’équipe de créer facilement de nombreuses paires supplémentaires pour le jeton RVL, offrant aux détenteurs plus d’options que le simple RVL / BNB.

Les nouveaux jetons qui seront bientôt disponibles pour être associés à RVL incluent les principaux stablecoins USDT et BUSD. L’introduction de plus de paires est excellente pour Revival ; permet au projet DeFi d’étendre sa portée et de créer une crypto-monnaie compatible avec une adoption massive.

Les utilisateurs devraient ajouter des quantités égales de n’importe quelle paire disponible, par exemple RVL / USDT ou RVL / BNB, au pool de liquidité (LP) via RevivalDEX. Ils obtiennent ensuite un jeton LP qui sert de preuve qu’un détenteur possède cette partie de la liquidité. Les détenteurs de LP peuvent utiliser ce jeton d’espace réservé pour racheter leur paire de liquidités à tout moment.

Gagnez plus sur Revival Farms et DripPools

RevivalDEX est conçu pour être dynamique et offre aux détenteurs de jetons diverses options pour gagner plus de jetons BEP-20 juste pour les posséder. Il introduit un nouvel onglet « Fermes » où les détenteurs peuvent tirer parti de leurs jetons LP pour générer plus de RVL ou de VVL.

Les investisseurs ont une option d’« emballage » différente qui leur permet d’« emballer » RVL dans WRVL, un jeton de valeur égale à tout moment qui est transférable à un montant égal de RVL. Les détenteurs peuvent ajouter leur WRVL à un pool de liquidités Revival et l’utiliser pour recevoir des récompenses en RVL ou VVL.

Un moyen encore plus simple de générer des revenus plus passifs consiste à utiliser les fonds Revival Drift. Cette option permet aux utilisateurs de bloquer RVL ou VVL pendant un jour, une semaine ou un mois et de recevoir des récompenses lucratives.

À propos du jeton de gouvernance VVL

VVL est le jeton compagnon CEX de RVL qui permet à la communauté de voter sur le développement futur du projet Revival.

Le jeton nouvellement lancé prend en charge le système Revival DeFi en travaillant avec RVL pour offrir des options supplémentaires aux détenteurs. VVL présente un moyen plus simple d’offrir des récompenses et comble les lacunes au sein de l’écosystème Revival que RVL ne peut pas combler seul.

Connectez-vous avec la communauté du réveil

Revival se consacre à favoriser la croissance de DeFi tout en offrant aux investisseurs une variété de moyens de générer des flux de revenus passifs. Le projet développe « Kickstand », une application unique de financement participatif tout-en-un qui permet aux utilisateurs de créer, visualiser et financer des projets à venir.

Les investisseurs peuvent rejoindre le mouvement Revival en achetant RVL sur PancakeSwap et FEGex. Ils peuvent suivre l’évolution du prix du jeton sur les sites de classement crypto CoinMarketCap et CoinGecko.

Pour en savoir plus sur Project Revival et son nouveau DEX, ou pour vous connecter avec la communauté en croissance rapide de plus de 10 000 titres, consultez les ressources ci-dessous :

