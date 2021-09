Revival ‘The Proud Family’ annonce une distribution empilée d’invités

Le redémarrage de Proud Family a un casting étoilé. En plus de ses stars originales – Kyla Pratt, Tommy Davidson, Paula Jai ​​Parker et JoMarie Payton reprenant leurs rôles – il y a une multitude de A-Listers qui se joignent à la forme d’apparition et en tant que personnages récurrents. La série animée originale a été diffusée sur Disney Channel de 2001 à 2005 et a suivi une adolescente Penny Proud (Pratt), ses amis et les membres fous de sa famille. Le redémarrage, Louder and Prouder, est actuellement en production et reprendra là où l’original s’était arrêté.

Deadline rapporte que certains des plus grands noms de la musique et d’Hollywood feront des apparitions. Prévu pour commencer à être diffusé sur Disney + en 2022, Louder and Prouder mettra en vedette les voix de Lizzo, Lil Nas X, Chance the Rapper, Normani, Leslie Odom Jr., Tiffany Haddish, Lena Waithe, Anthony Anderson, Gabrielle Union, Debbie Allen, James Pickens Jr., Courtney B. Vance, Jane Lynch, Marsai Martin, Jaden Smith, Glynn Turman, Lamorne Morris, Brenda Song, Tina Knowles, Eva Longoria, Holly Robinson Peete, Al Roker, Bretman Rock, Gabby Douglas, Laurie Hernandez et Dominique Dawes, entre autres. Fait intéressant, Solange Knowles et Destiny’s Child sont responsables de la chanson thème de The Proud Family. Beyoncé, chanteuse de Destiny’s Child, et Solange sont les filles de Tina Knowles.

Il y a des visages familiers qui prêteront leur voix en tant que personnages récurrents. Asante Blackk (This Is Us) incarnera Kareem, le petit-ami de Penny, et le rappeur “A Boogie” Dubose incarnera le frère joueur de Maya, Francis “KG” Leibowitz-Jenkins; Raquel Lee Bolleau.

Dans une interview accordée à TV Insider en février 2021, Pratt a partagé son enthousiasme à l’idée de donner vie à la série pour une nouvelle génération de fans : années, les gens ont toujours dit : “Vous devez ramener ça. Il n’y avait pas assez d’épisodes. C’était tellement incroyable. » Je dis toujours aux gens : « Ne me harcelez pas. Je ne peux pas y arriver.” Mais ça revient maintenant, ça va être sur Disney +, nous avons un tas de nouveaux épisodes, et c’est essentiellement l’ancienne famille fière redémarrée, une version améliorée. Ce que j’aime dans cette émission, c’est nous avons parlé de tellement de choses dont beaucoup de séries ne parlaient pas en 2001, et maintenant, bien sûr, nous devons faire preuve de plus de rigueur. Il y a beaucoup de gens qui vont regarder les épisodes et dire, “Wow, je ne peux pas croire qu’ils y soient allés, mais je suis content qu’ils l’aient fait.” Il y a certaines discussions que nous devons avoir qui parfois peuvent commencer par quelque chose d’aussi simple qu’un dessin animé.”