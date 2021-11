Revivez chaque détail du mariage non traditionnel de Whitney Port

Peut-être aussi le plus conventionnel.

Plus elle approfondissait sa planification, plus Port était certaine qu’elle voulait une « prise moderne » sur une affaire plus traditionnelle, a-t-elle dit à E! Nouvelles. Cela signifiait se pencher sur quelques choix originaux (leur dîner de répétition, par exemple, était dans un bowling, a-t-elle dit à Green Wedding Shoes, « parce que Timmy adore jouer au bowling ! »), Utiliser les médias sociaux pour trouver un photographe de mariage (« J’étais à la recherche de quelqu’un avec un œil différent et posté à ce sujet sur mon Insta, « Port a dit à The Knot de choisir le sud de la Californie Hannah Costello) et enfreignant certaines règles de mariage établies de longue date, mais finalement inutiles.

Ils ont choisi de ne pas manger de gâteau et ont plutôt commandé du pudding au pain avec de la brioche de Gjusta. Les invités ont été invités à porter du noir ou, oui, même du blanc pour embrasser pleinement l’art déco de tout cela, a-t-elle déclaré à The Knot, « et il n’y a pas eu de dîner assis ».

Plutôt que de rompre l’élan avec un long repas, les invités ont dégusté du branzino, des huîtres, des pinces de crabe des neiges et des choix de choix du bar à pain du couple et ont siroté des noix de coco fraîches et des cocktails exclusifs comme le Martini & Rossi Prosecco et la pêche framboise « Little Whitty » à huit vignettes de salon de style bohème.