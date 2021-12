Revivez la magie de Harry Potter avant la réunion HBO Max

Prenez votre Time Turner et faisons un voyage dans le passé de Poudlard.

Le Kneazle est sorti du sac – 20e anniversaire de Harry Potter : ​​Retour à Poudlard arrive le 1er janvier sur HBO Max. Mais avant de sortir nos Chocogrenouilles du placard, versons-nous un verre de Bière au beurre bien froide et installons-nous pour regarder le spécial, nous ! décidé de célébrer en se remémorant nos moments préférés de Harry Potter avant la nouvelle année. Et oui bien sûr, nous avons inclus la cérémonie du chapeau de tri.

Grâce au streamer, Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley) et Emma Watson (Hermoine Granger) se réunissent pour réfléchir à leurs jours de Gryffondor. Mais ce n’est que la pointe du fumier ! Autres acteurs et équipes, y compris Tom feutre (Draco Malfoy), Hélène Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Ralph Fiennes (Voldemort) et Gary Oldman (Sirius Black), retournent dans les salles sacrées pour les festivités.