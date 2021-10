Revivez la magie des meilleurs mariages royaux de tous les temps

La planification de mariage est difficile, quelle que soit la façon dont vous la découpez. (Le « ça » dans ce cas étant une confiserie à quatre niveaux recouverte de fondant, bien sûr.)

Mais nous dirions que princesse eugénie a eu un défi particulièrement important lors de la préparation de ses vœux du 12 octobre 2018. Comment fait-on pour impressionner ceux dans leurs cercles aisés, vus-tout, alors que la plupart d’entre eux avaient assisté à une affaire assez chic exactement au même endroit cinq mois plus tôt?

Alors, vraiment, bravo à son équipe.

La cérémonie proprement dite lie à jamais Reine Elizabeth IIla petite-fille et l’amour de longue date de Jack Brooksbank (maintenant parents d’un fils de 8 mois août) était tout à fait l’événement formel et grandiose auquel on pouvait s’attendre de la part d’un 10e sur le trône de Grande-Bretagne. Il y avait la sobre robe Peter Pilotto, avec juste un soupçon de bas du dos pour montrer la cicatrice de l’opération de la scoliose infantile d’Eugénie, et une lecture choisie à la main par la mariée de The Great Gatsby. Sans oublier deux représentations de Andrea Bocelli, le légendaire ténor italien apparemment disponible en tant que chanteur de mariage si vous êtes un roi de la vraie vie ou de la réalité.