Revivez la relation cahoteuse de Scott Disick et Amelia Hamlin, nouvellement célibataires

Lord Disick n’est pas le roi des relations estivales après tout.

Plusieurs sources confirment à E! Nouvelles que Scott disque, 38, et Amélie Hamlin, 20 ans, ont rompu après près de 11 mois ensemble.

“Amelia a rompu avec Scott au cours du week-end”, a expliqué un initié le 10 septembre. 7. “Ils se sont beaucoup disputés récemment et les prétendus DM de Scott Younès [Bendjima] vraiment mis Amelia sur le bord. Elle était très gênée par toute cette situation et Scott n’avait pas beaucoup de remords.”

Alors que les deux parties n’ont pas encore commenté publiquement la scission, Amelia a montré des signes d’évolution lorsqu’elle a publié une citation énigmatique sur Instagram Stories qui disait: “Ne vous contentez jamais de moins. Pas avec votre travail, vos amis et surtout pas avec votre cœur. “

La romance de Scott et Amelia a rapidement fait la une des journaux grâce à leurs cadeaux somptueux, leurs vacances fabuleuses et leurs photos PDA. Et bien qu’Amelia ait un jour décrit le fondateur de Talentless comme son “homme de rêve”, sa mère Lisa rinna a exprimé son inquiétude au sujet de la relation.