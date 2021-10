Revivez la romance brûlante de Teresa Giudice et de son fiancé Luis Ruelas

Recommencer n’a jamais été aussi agréable.

Les vraies femmes au foyer du New Jersey OG Teresa Giudice est officiellement fiancé à son petit ami Luis « Louis » Ruelas près de deux ans après avoir finalisé son divorce avec son ex-mari Joe Giudice. Le couple a franchi une nouvelle étape dans leur relation pendant leurs vacances en Grèce, avec Luis posant la question avec un panneau « Marry Me » lors d’un rendez-vous à la plage aux chandelles.

Teresa est tombée éperdument amoureuse de l’homme d’affaires Luis depuis sa rencontre en juillet 2020. Elle a fait allusion à un nouvel intérêt amoureux en novembre avant de devenir officiel Instagram avec Luis en décembre, qualifiant son petit ami de « meilleure chose » pour sortir de l’année tumultueuse.

Luis est rapidement devenu membre de la famille de Teresa, double fréquentation avec le frère de Teresa Joe gorga et belle-soeur Mélissa gorga, en plus de passer du bon temps avec les quatre filles de Teresa, Gia, Milania, Gabriella et Auriana.

« Ils l’aiment, ils pensent qu’il est génial aussi, ce dont je suis content », a expliqué Teresa à E! News en février, ajoutant que même l’ex-mari Joe approuvait Luis. « Et Joe est heureux pour moi, je suis heureux pour Joe. Nous sommes tous une famille heureuse, ce dont je suis heureux. »