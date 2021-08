Revivez l’audition de Migbelis Castellanos à Nuestra Belleza Latina

. Migbelis Castellanos auditionné pour Nuestra Belleza Latina en 2018

En 2018, lors de la 11e saison de Nuestra Belleza Latina, où l’émission de téléréalité a choisi de promouvoir un concept plus inclusif des femmes, quels que soient leur âge, leurs mensurations ou leur silhouette, Migbelis Castellanos a été choisie comme lauréate.

La jeune femme, qui il y a des années, en 2014, avait représenté le Venezuela dans Miss Univers, s’est présentée aux auditions pour obtenir une place au concours, et a enchanté le jury, non seulement par sa beauté mais par sa grâce et sa personnalité.

Vêtue d’un pantalon noir et d’une chemise jaune et avec une silhouette épaisse et sinueuse qui est également synonyme de beauté, Migbelis a brillé lors de son audition, où elle a également avoué qu’elle avait décidé de se lancer à la recherche de la couronne Nuestra Belleza Latina, après avoir appris que Osmel Sousa Il ne faisait plus partie du spectacle.

Après s’être présentée devant les juges de cette audition, dont Jomari Goyso, El Dasa et Giselle Blondet, Migbelis a rappelé son passage à Miss Univers, où elle se classait parmi les 10 demi-finalistes, mais où il y avait une forte controverse sur sa prise de poids.

Et c’est là, en parlant de cette expérience, qu’est apparu le nom d’Osmel Sousa, qu’elle avait accusé de mauvais traitements et d’offenses contre elle lorsqu’elle représentait le Venezuela au concours international, ce qui a beaucoup affecté son estime de soi, car entre autres des choses qu’il appelait toujours péjorativement “grosse”, et Osmel a déclaré publiquement qu’il ne voulait pas de femmes potelées.

Migbelis a révélé à haute voix que s’il n’avait pas participé au concours auparavant, c’était parce qu’Osmel était là.

“Pour quelqu’un qui faisait partie du jury, M. Osmel Sousa, qui était mon patron… nous n’avons jamais eu de bonnes relations et c’est le bon moment”, a-t-il déclaré, donnant la raison pour laquelle il ne s’était pas inscrit dans les éditions précédentes. de Nuestra Belleza Latina.

«Être ici, c’est comme une grande fierté. Je ne pensais pas que j’allais oser affronter mes peurs “, a déclaré Migbelis, visiblement ému, en mentionnant ce qui l’avait émue d’être dans cette audition qui lui a donné le laissez-passer pour le spectacle, et où le jury a convenu qu’elle est une ” belle ” femme .

Comme test de talent, lors de l’audition, Migbelis a présenté un segment d’actualités, avec l’aide de l’animatrice Karina Banda.

« Vous pouvez parler à la caméra. Vous avez du potentiel, c’est un oui », a déclaré Jomari, très heureux de la participation du Vénézuélien.

Sous la devise : « pas de tailles, pas de limites, pas d’excuses », cette saison a mis en vedette toutes sortes de femmes, y compris une candidate de 53 ans, où Migbelis a finalement remporté la couronne, qui a été remise par Clarissa Molina. Yaritza Owen dans ce édition il occupait la deuxième place.