Revivez le concert Queen’s Landmark 1974 à l’arc-en-ciel

Plus tôt ce mois-ci, Queen a lancé «The Greatest» – une série de vidéos d’un an célébrant les 50 meilleurs moments de l’incroyable histoire de cinq décennies du groupe. Le deuxième épisode tombe aujourd’hui et se concentre sur le premier concert en tête d’affiche du groupe au Rainbow Theatre de Londres.

Le 31 mars 1974, le groupe a suivi les traces de Jimi Hendrix, Les garçons de la plage, David Bowie et Eric Clapton, se produisant sur la scène sacrée du Rainbow de 3000 places. Le spectacle à guichets fermés (qui ne coûte que 1,20 £ par billet) a marqué un tournant dans la carrière du jeune groupe – et a fait de Queen l’un des nouveaux artistes les plus excitants de l’époque.

Devant cette reine avait régulièrement pris de l’ampleur, après la sortie de leur éponyme 1973 débuts, et soutenir les rockers glam Mott the Hoople lors d’une tournée au Royaume-Uni. L’offre d’un tour en tête d’affiche autour Reine II, cependant, a été un choc (très agréable).

«Nous avions fait notre tournée de soutien, puis le promoteur Mel Bush est venu nous voir – il était un très bon promoteur à l’époque – et il a dit: ‘Je pense que vous pouvez faire la une de la prochaine tournée’, et nous avons été surpris», se souvient Brian Mai dans le mini-doc.

«Je me souviens avoir pensé ‘Wow, c’est très rapide’, parce que normalement vous souteniez quelques actes et construisiez une suite, puis vous faisiez votre tournée des titres. Mais il a dit: « Non, je pense que vous pouvez le faire, vous pouvez vendre tous ces endroits » et il nous a donné une grande liste – Newcastle City Hall, Manchester’s Free Trade Hall ou autre chose, vous connaissez toutes les sortes de concerts classiques qui rockent. les groupes le font, et il a dit ‘vous pouvez remplir tout cela et à la fin, nous allons faire le Rainbow.’

Inutile de dire que Bush avait un sens aigu du talent. Lorsque le groupe a entamé sa deuxième tournée en tête d’affiche cet automne (environ Pure crise cardiaque), il ne faisait aucun doute que The Rainbow serait une étape importante de la tournée. Cette fois-ci, cependant, en raison de la demande populaire, une deuxième soirée à guichets fermés a été ajoutée. Queen était officiellement là pour rester.

