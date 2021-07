Revivez le documentaire Framing Britney Spears pour sa nomination aux Emmy Awards

En fait, la reconnaissance Emmy est arrivée un jour avant un autre grand public de Los Angeles. Un juge entendra d’autres arguments liés à la tutelle de Britney après que le chanteur a comparu devant le tribunal le mois dernier. Lors de cette audience, il a qualifié la tutelle d’abusive et a demandé que son père, Jamie Spears, soit retiré de la colonie.

Maintenant, Britney a le droit de choisir son propre avocat. Les fans excités attendent quand ils arrivent Les Emmys, ce 19 septembre, Britney a été libérée de sa tutelle.

Sur Framing Britney Spears, elle a fait ses débuts en février dans le cadre de la série FX The New York Times Presents. Tutelle explorée, la façon dont la presse tabloïd et les médias télévisés ont traité Spears ses problèmes à la fin des années 1990 et au début des années 2000. En plus de dépeindre le mouvement #FreeBritney qui a émergé en 2019 comme une tentative des fans de protester contre la tutelle et potentiellement libérer Spears.