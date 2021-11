Revivez les grandes étapes de Christine Brown avec Ex Kody

Sœur épouses’ Christine Brun aura toujours ses souvenirs d’avoir passé plus d’un quart de siècle avec son ex Kody marron.

Christine s’est rendue sur Instagram le mardi 2 novembre pour annoncer qu’elle et Kody avaient mis fin à leur relation après 27 ans. Le couple était ensemble depuis mars 1994 et partageait six enfants : Aspyn, 26, Mykelti, 25, Pédon, 23, Gwendlyn, vingt, Ysabel, 18 ans et Vraiment, Onze.

Dans son message, Christine a déclaré que c’était une « décision difficile » de quitter Kody et a expliqué que, bien qu’elles se soient « écartées », elles « continueront d’être une forte présence dans la vie de l’autre » alors qu’elles coparentent leurs enfants.

Pour sa part, Kody, qui entretient également des relations de longue date avec des sœurs épouses Méri, Janelle et Robyn, a posté sur Instagram que la décision de Christine « est accompagnée d’une grande tristesse ». Il a ajouté qu’il avait apprécié leurs nombreuses années ensemble et qu’il avait « beaucoup de respect et d’admiration » pour son ex.