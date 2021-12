Revivez les meilleurs moments de spectacle et les grands gagnants des PCA 2020 de l’année dernière

On peut en dire beaucoup sur l’année dernière !

Mais une chose sur laquelle nous pouvons tous être d’accord, c’est que les People’s Choice Awards 2020 en étaient un pour les livres ! Malgré les défis difficiles de la pandémie, bon nombre de vos stars de cinéma préférées, les meilleurs de la télévision, les idoles de la musique et bien d’autres étaient sur place pour la plus grande célébration de la culture pop de l’année. Avec les restrictions de sécurité en vigueur, la nuit était à la fois intime et spéciale pour célébrer ensemble le monde entier.

Tout de Demi Lovatoles superbes compétences d’hébergement de Tyler Perrydiscours émouvant sur la persévérance à Jennifer Lopez étant officiellement couronné d’icône, ce fut une soirée inspirante et édifiante, c’est le moins qu’on puisse dire.

Les People’s Choice Awards 2021 de cette année seront là dans quelques jours seulement ! L’émission en direct a lieu le mardi 7 décembre à 21 h sur E! et NBC (juste après l’émission sur le tapis rouge d’E! à 19h).

Si vous ne pouvez pas attendre un autre moment pour l’action, jetez un œil à tout ce que vous avez oublié du spectacle de l’année dernière pour soulager l’anticipation. Nous avons respecté les plus grands moments étoilés de l’événement épique de 2020.