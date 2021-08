Revivez les “meilleurs rôles de Jason Biggs avant E!’s Cash à votre porte

Jason Biggs a certainement eu une grande carrière.

La star d’American Pie et animatrice du nouveau jeu télévisé d’E!, Cash at Your Door, est devenue le mec sympa au début des années 2000 et n’a cessé de prendre d’assaut Hollywood depuis. Avec trois suites d’American Pie, il est sûr de dire que le personnage de Jim Biggs est une véritable icône du cinéma.

Quant au vrai Biggs, il a travaillé avec des stars comme Ben affleck, Paul Rudd et Michelle Williams. Biggs a même retrouvé les co-stars de Pie Mena suvari et Allyson Hannigan pour des films comme Loser et Boys and Girls – bien que Biggs ait laissé passer une autre occasion de travailler avec Hannigan sur la série à succès How I Met Your Mother, une décision qu’il regrette encore des années plus tard.

Des sitcoms comme Mad Love et 2020 Outmatched, le public a regardé Biggs passer en toute transparence d’un adolescent romantique désespéré à une star de la télévision et maintenant, un papa adorable.

Le vrai père de deux enfants se demande également quand montrer American Pie à ses enfants, même si son fils aîné Sid vous savez déjà de quoi parle le film.