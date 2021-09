Revivez les moments de la Fashion Week qui ont brisé Internet

Une déclaration de mode, en effet!

Il y a du pouvoir dans le style et, parfois, un vêtement est si frappant qu’il peut briser Internet. Ne nous croyez pas ? En 2019, Jennifer Lopez a incité les fans à laisser tomber “On the Floor” après avoir clôturé le défilé Versace dans une version mise à jour et plus sexy de la robe verte emblématique qu’elle portait aux Grammy Awards 2000.

Bien sûr, les passionnés de culture pop n’auraient pas attendu moins du moment viral de J.Lo. Après tout, Google Images a été créé après qu’elle ait revêtu le numéro d’émeraude pour la première fois.

Et juste un an avant, tous les yeux étaient rivés Bois lisses. Le mannequin, qui s’est pavané pendant RihannaLe défilé Savage x Fenty alors qu’il était enceinte de neuf mois, a clôturé le spectacle en beauté. Parce que peu de temps après la présentation, Slick a révélé qu’elle était entrée en travail.

“Un voyou”, a-t-elle partagé sur Instagram après l’accouchement. “14 heures de travail, et un roi est né.”