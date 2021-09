Revivez les moments de mode risqués qui ont défini les MTV VMA

En matière de mode qui fait tourner les têtes, il y a un tapis rouge qui ne déçoit jamais : les MTV VMA.

Année après année, les célébrités s’habillent à neuf pour montrer leurs ensembles fabuleux, féroces et séduisants. C’est un événement qui encourage la mode audacieuse, les looks beauté audacieux et les accessoires flashy.

Exemple concret ? Seul Lady Gaga pouvait porter une tenue de la tête aux pieds entièrement faite de viande crue. Non seulement sa robe bustier était conçue avec la protéine, mais ses chaussures et son casque l’étaient aussi. Rendre son nouveau numéro plus mémorable ? Elle a complété son lubrique avec des collants en résille, des bijoux tendance et des cheveux de couleur pastel.

Un autre moment emblématique du tapis rouge ? Jennifer Lopezbandana ébloui, haut court orné de cristaux et jean blanc.

Et, en 2002, Britney Spears a laissé tomber les mâchoires lorsqu’elle a foulé le tapis rouge dans un ensemble de style dominatrice. Elle s’est enfilée dans une robe en latex noir qu’elle a associée à des talons à lacets, un chapeau de capitaine et des gants peek-a-boo.