Revivez les photos les plus mignonnes de Kourtney Kardashian et Travis Barker lors de son anniversaire

En janvier 2021, Kourtney et Travis suscitent à nouveau des rumeurs d’amour lorsqu’ils ont tous deux publié des photos de la vue de sa mère Kris Jennerde sa maison de vacances dans la région de Palm Springs. Une source a dit plus tard à E! News que les deux se fréquentaient depuis décembre environ.

« Ça a été très discret », dit l’initié. « Ils vont très bien ensemble, et toute la famille de Kourtney aime déjà Travis. Ils sont voisins et bons amis depuis des années, et c’est récemment devenu romantique. »

La source ajoute: « Travis a toujours eu un œil sur Kourtney. La chimie et le flirt ont toujours été là. Ils ont beaucoup en commun, et Kourtney a toujours été attiré par la façon dont Travis est en tant que parent. C’est un incroyable, mains- sur papa, et Kourtney adore ça chez lui. Ils adorent se détendre à la maison avec leurs enfants, et tout le monde s’entend bien. Ça se passe bien, et ils ne mettent pas la pression pour que ce soit super sérieux à ce stade. «