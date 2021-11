Revivez les plus grands moments de l’ère rouge de Taylor Swift

Oh, Haylor. Quel temps.

En 2012, Internet a failli exploser lorsqu’il a été rapporté que l’une des plus grandes stars de la pop au monde et le membre le plus populaire des One Direction sortaient ensemble. Le couple a célébré son 23e anniversaire à Londres, ils ont dévalé les pistes de l’Utah, ils ont partagé un baiser pour le réveillon du Nouvel An à New York et il a rencontré la mère de Swift, Andrea.

Mais après deux mois, Swift et Styles se sont brusquement séparés début 2013, Swift autorisant plus tard un ami anonyme à faire la lumière sur la rupture de Vogue.

La situation a été mal rapportée dans les médias, a insisté la confidente, et c’est en fait Styles qui a « chassé » Swift pendant un an et « l’a énervée » avant qu’ils ne commencent à sortir ensemble. Mais, a déclaré l’initié, Swift a initialement mis fin à leur relation lorsque des photos de Styles prétendument « s’embrasser » avec quelqu’un alors qu’il était en tournée en Australie ont fait surface en ligne.

Finalement, après que Styles ait continué à la poursuivre, Swift s’est remis avec lui, « mais tout le temps, elle dit qu’elle a l’impression qu’il regarde toutes les filles et pense à sortir avec toutes les filles », a déclaré l’ami, en ajoutant Styles essentiellement fantôme Swift seulement pour recommencer à lui envoyer des SMS. (Le représentant de Styles à l’époque a nié le récit de la situation par l’ami de Swift.)

Pourtant, leur romance de courte durée vit dans l’infamie, grâce à plusieurs chansons de 1989, dont « Style », « I Knew You Were Trouble » et « Out of the Woods », qui auraient été inspirées par le chanteur « Watermelon Sugar ».

Styles a pesé sur les chansons dans une interview avec Rolling Stone en 2017, en disant: « Je veux dire, je ne sais pas s’il s’agit de moi ou non… écris à partir de mes expériences ; tout le monde le fait. J’ai de la chance si tout [we went through together] aidé à créer ces chansons. C’est ce qui frappe votre cœur. »

Et près d’une décennie après leur relation, Swift et Styles semblent être en bons termes, les célèbres ex partageant un moment franc aux Grammys 2021, ravissant les fans de Haylor. Heureux de voir qu’ils sont sortis du bois!