Revivez l’esprit de Noël dans la neige à Grandvalira Resorts

23/12/2021 à 16h00 CET

La saison de Noël commence, une période de l’année où en Grandvalira Resorts est vécu d’une manière très spéciale. Ses stations ont mis toute leur imagination au service des familles et des groupes d’amis afin qu’ils puissent à nouveau passer un Noël mémorable en profitant de tout ce que la neige a à offrir.

Noël sur les pistes

Avec ses 240 kilomètres de pistes skiables (210 à Grandvalira et 30 à Ordino Arcalís), les zones de freeride et les snowparks, L’offre skiable de Grandvalira est infinie. A ceux-ci s’ajoutent les 22 km de randonnées à ski en montagne (avec un dénivelé de 4 500 mètres) et les 23 km de raquettes (avec un dénivelé de 850 mètres), des sports qui ont connu une croissance exponentielle ces dernières années.

Dans ce contexte et comme chaque année, Grandvalira prépare des activités spéciales pour ces fêtes, comme les traditionnelles Courses aux flambeaux à Soldeu et au Pas de la Case, la Bajada de Lucecitas pour les petits skieurs (de 6 à 13 ans) ou feux d’artifice qui suivra le cavalcade des rois d’Encamp. Bien sûr, il ne manquera pas de visite du Père Noël dans les Jardins des Neiges.

Profitez de la neige même sans skis

Grandvalira dispose également d’unlarge éventail d’activités au-delà du ski, qui vous permet de profiter de la neige et de l’environnement naturel spectaculaire, sans renoncer aux sensations extrêmes.

Snake Gliss, descente en luges articulées à la fermeture des pistes

Les familles aventureuses pourront mettre leurs compétences à l’épreuve exploration et orientation avec les Explor Games®, un jeu qui propose de surmonter des défis et des obstacles et qui combine le paysage impressionnant de Grandvalira avec des scénarios de science-fiction.

Ce sera aussi un spécial tour de motoneige ou le traîneau à chiens, qui peut également être fait au clair de lune et combiné avec les options de restauration nocturne du complexe.

Moments de fête à Grandvalira

Les vacances de Noël invitent les fête en famille, les toasts entre amis, et les festins gastronomiques. Grandvalira compte plus de 60 points de restauration qui se sont engagés à la qualité de la nourriture et le soin dans la conception de leurs environnements. Quoi de mieux pour fêter Noël qu’en trinquant avec un coupe de champagne français au In the Snow Veuve Clicquot, avec un vermouth dans le nouveau Boutique de vermouth Petroni, ou au son de la musique live avec des DJ modernes Terrasse IQOS vague CBbC Pas de la Case?

La possibilité de déguster une coupe de champagne français au Veuve Clicquot

Les restaurants de Grandvalira ont des chefs renommés une cuisine internationale et des cuisines pour tous les palais, qui peuvent accueillir les convives de jour comme de nuit. Parmi les expériences culinaires nocturnes, les points forts sont ‘Les nuits Kao’ dans le Bar à Vodka, avec le célèbre canard laqué du le chef Josep Maria Kao, et la « Expérience de la bulle Clicquot », dans lequel les convives sont pris en charge par un SUV et conduits au « Bulle & rdquor;, une structure transparente en forme d’igloo située dans une zone reculée de la forêt.

Expérience Bulle Cliquot

Et bien sûr le L’Abarset rénové, qui ouvre ses portes ces jours fériés pour créer le moments après-ski les plus exclusifs. Les locaux, de 2 000 m2 répartis sur deux étages et d’une terrasse de 700 m2, fusionneront loisirs, musique et gastronomie dans une atmosphère chaleureuse qui imite la beauté des montagnes andorranes.

Des possibilités infinies pour créer des souvenirs magiques d’un Noël blanc.